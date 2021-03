Suurem osa talvel tänavaile puistatud graniitkillustikust läheb prügimäele

Graniitkillustikku koristavad linna kui teeomaniku lepingupartnerid, erakinnistutega piirnevatelt kõnniteedelt aga kinnistuomanikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna linna lepingupartner Tänavapuhastuse AS tõi tänavu Soomest 1000 tonni graniitkillustikku ja puistas seda Tallinna tänavatele. Mai lõpuks tuleb see linna teedelt ära koristada.

Järgmisel talvel neid taaskasutada ei saa. "Tallinna tänavatel neid taaskasutada ei saa, kuna nad on muutunud osaliselt tolmuks ja sisaldavad suitsukonisid ja kõike muud jubedust, mis talve jooksul koguneb," selgitas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

1000 tonni graniitkillustikku on arvestatav kogus täitematerjali ehitusel. Kuid tänavatelt kogutud graniitsõelmed laialdast taaskasutust ei leia, sest selle puhastamine prügist on liiga kulukas. Enamus rändab prügilasse.

"Kuskil väiksemate maakinnistute sissesõiduteede tihendusmaterjalidena, osaliselt karjäärides täitematerjalidena ja neid kasutusvaldkondi on veelgi," loetles Sulg ülejäänud killustiku võimalikke kasutuskohti.

Kuna ilm on koristamiseks soodne, lubab linn, et kuu aja pärast on kõnniteed puhtad.

"Laias laastus aprillikuu lõpuks peaks olema linna poolt teostatavad tööd tehtud," kinnitas Sulg.

Lisaks graniitkillustikule veeti tänavu talvel sõiduteedele puistamiseks 4200 tonni naatriumkloriidi ehk rahva keeles soola. Seda tuuakse Saksamaalt ja Valgevenest ja see lõpetab oma elutee kevadvete abiga rentslis.