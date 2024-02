USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell astub novembris tagasi

USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell teatas kolmapäeval, et ta astub oma juhirollist tagasi pärast USA novembrivalimisi. Siiski lubas McConnell jätkata senaatorina ka edaspidi. 82-aastane senaator on olnud üks suurimaid Ukraina abistamise toetajaid vabariiklaste juhtide seas.

McConnell valiti esimest korda Kentucky osariiki esindava senaatorina 1985. aastal ning ta on juhtinud senati vabariiklasi 17 viimast aastat.

Siiski lubas lahkuv vabariiklaste juht kõnes senati ees, et ta ei kavatse loobuda oma senaatori kohast. McConnelli praegune ametiaeg lõpeb 2027. aasta alguses.

McConnell on esindanud Ukraina abistamist toetava vabariiklaste tiiba samal ajal, kui vabariiklaste eeldatav presidendikandidaat Donald Trump on survestanud vabariiklastest saadikuid hääletama Ukraina uue abipaketi vastu, mis on hetkel takerdunud esindajatekojas vabariiklasest spiikri Mike Johnsoni soovimatusest panna eelnõu hääletusele.

Ühtlasi pole McConnell seni avaldanud toetust Trumpi presidendikampaaniale, samas kui kõik peamised kandidaadid McConnelli kohale senati vabariiklaste juhina on seda teinud. Favoriitideks McConnelli asendamiseks peetakse senaatoreid John Thune'i, John Cornynit ja John Barrassot.

McConnel on seisnud viimasel ajal silmitsi süvenevate tervisemuredega, muutumas märgatavalt aeglasemaks oma kõnes ja liikumises.

Senati vabariiklaste juhina saavutas McConnell mitu olulist võitu USA konservatiividele, mille seas on kohtusüsteemi ja eriti ülemkohtu parempoolne nihe, mis tipnes abordiõiguse kaotamisega 2022. aasta suvel, ning Trumpi ametiajal vastu võetud ulatuslikud maksukärped.

McConnelli juhtimisosavus on toonud vabariiklastele kaasa arvestatavaid annetusi, mis võimaldas tal ehitada tõhusa poliitilise süsteemi, mille eesmärk on McConnelli liitlaste aitamine valimistel. Markantseks näiteks McConnelli oskustest oli hiljutine teade, et populaarne mõõdukast vabariiklasest Marylandi osariigi ekskuberner Larry Hogan kandideerib pärast pikka mõtlemisaega senatisse. Kui tavaliselt on osariiki esindanud senatis ainult demokraadid, siis see kord on vabariiklastel reaalne võimalus seal valimised võita.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer, kes on olnud läbi aastate McConnelli üks suurimaid vastaseid, surus pärast kõnet McConnelli kätt.