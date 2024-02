Stoicescu asemel sai Eesti 200 juhatusse Tarmo Tamm

Erakonna Eesti 200 juhatuse liikmeks sai sealt lahkunud Kalev Stoicescu asemel Tarmo Tamm. Eesti 200 juhatuse liige Toomas Uibo ütles intervjuus ERR-ile, et on kahetsusväärne, et erakonnas tekkinud tüli asuti lahendama meedia vahendusel.

Eesti 200 juhatuse liige ja riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo selgitas ERR-ile, et Tammest sai juhatuse liige vastavalt põhikirjale - Tamm oli järgmine, kes oli saanud juhatuse valimistel vajaliku hulga hääli.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu astus eelmisel nädalal Eesti 200 juhatusest tagasi. Ajaleht Postimees kirjutas, et erakonna juhatuses on omavahel tülli pööranud kaks leeri ning vastasseisu tekitavad rahasjad ja väidetava läbipaistmatu asjaajamine.

Kalev Stoicescu ERR-ile täpsetest lahkumise põhjustest rääkida ei soovinud. "Mina erakonna siseasju ei taha avalikult kommenteerida. Ma põhjendasin seda juhatuse liikmetele väga selgelt. Loomulikult, alati on põhjus olemas. Aga ma rohkem ei tahaks midagi kommenteerida," ütles ta.

Uibo ei soovinud omaltpoolt Stoicescu lahkumise kohta midagi öelda. "Ma arvan, et on õigem, kui Kalev Stoicescu seda ise kommenteerib," ütles ta.

Erakonna tegevjuhi kohalt lahkus ka Mihkel Veski. "Minule teadaolevalt lahkus Mihkel Veski kahepoolse kokkuleppega tema ja erakonna esimehe Margus Tsahkna vahel. Seal olid mitmed põhjused, sealhulgas ka isiklikud põhjused," kommenteeris Uibo.

Rääkides erakonna juhatuse tülist, ütles Uibo, et see on iseloomulik noorele organisatsioonile ning selliseid probleem on ka mujal organisatsioonides.

"See on väga kahetsusväärne, sest minu nägemuses on kõiki probleeme võimalik omavahel lahendada, kui selleks on tahe. Ma ei näe siin sellist ületamatut takistust. Aga kahjuks üritatakse seda teha läbi meedia, mis minu arvates ei ole õige viis probleeme lahendada," sõnas Uibo.

"[Eesti 200 aseesimees] Kristina Kallas on ka öelnud, et seal on kolme-nelja inimese vahel usalduskriis. Aga ma ei näe ka seal tupikteed. Kui on olemas tahe neid asju lahendada, siis kindlasti on võimalik nendest teemadest ka üle saada," lisas ta.

Juhatuse liige Züleyxa Izmailova ütles Postimehele, et kui olulised otsused ei sünni erakonda juhtivas organis ja probleemidele tähelepanu juhtimisele reageeritakse veelgi läbipaistmatuma tegevusega, langeb usaldus kriitiliselt madalale tasemele. Uibo ei nõustu, et olulised otsused sünnivad kuskil mujal kui juhatuses.

"Vat, ei ole ise küll seda märganud, kui ma isegi olen vaadanud järgi neid protokolle, mis on tehtud ka siis kui ma ei ole olnud juhatuse liige. Need vihjed, mis on siin kõlanud, et nimekirju otsustatakse kuskil mujal, siis ma näen selgelt, et need on protokollitud kenasti ja inimesed on hääletanud. Jääb natuke arusaamatuks, et millest siis täpselt jutt on," ütles Uibo.