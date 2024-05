Izmailova: olen Eesti 200 juhtimisstiilist üllatunud

Kui erakonnast visatakse välja selle eest, et seisan valijatele antud lubaduste eest, siis on küsimus erakonna sisedemokraatias ja juhtimiskvaliteedis, ütles reedel Eesti 200-st välja heidetud Züleyxa Izmailova ERR-ile antud intervjuus.

Eesti 200 juhatus otsustas teid erakonnast välja visata. Kuidas te seda olukorda hindate?

Minu hinnangul on olukord kahetsusväärne. Olen sellisest juhtimisstiilist üllatunud. Mina ei oleks juhina küll nii käitunud, aga täna on see reaalsus. Nüüd tuleb vaadata edasi.

Mida te arvate, miks teid välja visati?

Minu arvates on see väga selge, miks mind välja visati. Maailmavaatelisi kokkupõrkeid ju on ka varem olnud. Minu roheline maailmavaade ei sobinud mitmele inimesle erakonna juhatuses ja ilmselt ka mujalt. Mina tulin poliitikasse selleks, et tegeleda kliimaküsimustega, looduskaitsega, mulle on väga oluline see küsimus, et metsade lageraie kindlasti väheneks.

Aga kõikidele nendele teemadele oli vastalisi mõjukate erakonna liikmete hulgas ja nüüd see tuumajaama teema, ma arvan, sai viimseks piisaks. Mul ei lastud küsimusi esitada isegi tuumajaama rajamise otsuse kohta riigikogu keskkonnakomisjonis ja kui ma julgesin kritiseerida seda käiku, et isegi küsimusi ei lubata esitada, siis see päädis nüüd sellega, et olen erakonnast välja heidetud.

Need, kes teid välja heitsid, ütlevad, et asi ei ole mitte vaadetes, sest võib eriarvamusel olla, aga et asi on pigem selles, kuidas te neid vaateid erakonna sees kommunikeerisite.

Ma ei saa sellest aru, ausalt öeldes, mis asi see on, mida ma erakonna sees kommunikeerisin.

Nemad ütlevad, et erakonna korduv ründamine ja maine kahjustamine ei ole aktsepteeritav.

Ma ei ole selle süüdistusega absoluutselt nõus. Mina riigikogu liikmena seisin nende valijatele antud lubaduste eest, mis Eesti 200 riigikogu valimisprogrammis kirja said ja kui selle eest, et ma valijatele antud lubaduste eest seisan, mind erakonnast välja heidetakse, siis pigem on siin küsimus erakonna sisedemokraatia kohta ja üldse juhtimiskvaliteedi kohta. Ma täna küll ei saa mitte kuidagi nõustuda sellega, milles härrasmehed mind süüdistavad.

Kuidas teile tundub, kas seda praegust olukorda oleks saanud kuidagi ära hoida või kas te ise näiteks leiate, et oleks pidanud kuidagi teistmoodi käituma?

Siiamaani on seda olnud korduvalt, et vaigistatakse inimeste arvamusi ja seisukohti ja on ka eelnevalt varem inimesi selle tõttu välja visatud. Ma arvan, et kui ma oleksin lihtsalt vait olnud ja poleks küsimusi esitanud, siis võib-olla tõesti oleks olnud sobiv neile. Aga kuna ma ei olnud nõus sellega, et mind vaigistatakse ja minu jaoks ikkagi need väärtused, mille pärast ma üldse poliitikas olen, on olulised ja mulle on väga oluline see, et ma saan nende küsimustega ka tegeleda riigikogus – miks ma üldse riigikokku tööle olen läinud, ongi ju needsamad kliimaküsimused, metsakaitse –, kui mul ei lasta tööd teha ja kui kritiseeritakse ja vaigistatakse isegi küsimuste esitamist, siis ma küll ei näe, kuidas see viga minus saab olla praegu.

Inimestel, kes seda intervjuud loevad, tekib siis kohe küsimus, kes täpselt teid erakonnas vaigistas või kes kritiseeris.

Te ju saate vaadata, just pressiteates oli kirjas, kes need olid, kes soovisid minu väljaheitmist. Need on need samad inimesed suures osas, kes on ka varasemalt teisi erakonna liikmeid välja visanud.

Igor Taro, näiteks?

Igor Taro ei ole juhatuse liige, tema ei saanud hääletada. Aga erakonna juhatuse liikmetest, need on seal pressiteates kirjas: Marek Reinaas, Margus Tsahkna jne. Sama seltskond ikka.

Mis nüüd edasi saab? Fraktsioonist teid veel välja ei ole visatud, riigikogu liige te olete.

Ma pean natuke mõtlema, mis edasi saab. Mida reglement ette näeb sellises olukorras, ma praegu veel täpselt ei tea. Ma pean siin nõu pidama, ma ei ole veel jõudnud seda teha. Ilmselt, jah, ma pean siis ka fraktsioonist lahkuma. Aga riigikogu liige olen ma edasi, lähen esmaspäeval majja ja siis vaatame, mis hakkab seal saama. Mina tegelen endale oluliste teemadega jätkuvalt edasi. See kindlasti ei mõjuta seda. Ma olen seda ka varem öelnud, et minu jaoks on kliima- ja keskkonnaküsimused piisavalt olulised, et sellised asjad mind selles mõttes rivist välja ei löö. Aga mul on muidugi väga kahju, et asi on praegu nii läinud.

Peagi tulevad Euroopa Parlamendi valimised, kellele te seal oma hääle annate?

See on hea küsimus. Ma annan oma hääle sellisele kandidaadile, kes esindab minuga kõige sarnasemat maailmavaadet. Ma arvan, et et ma pean need kandidaadid üle vaatama uuesti.