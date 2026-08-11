Stoicescu: kahe kuu jooksul ei ole keegi Eesti 200-st minuga suhelnud

Kalev Stoicescu leidis, et Eesti 200 põhjused tema riigikaitsekomisjonist tagasi kutsumiseks peale erakonnast lahkumist olid otsitud. Viimase kahe kuu jooksul ei osalenud ta enda sõnul ühelgi koosolekul, ent erakonnast temaga kontakti ei otsitud.

Mis ühendab Kalev Stoicescut, kindraleid Johan Laidoneri ja Jaan Sootsi, Rein Helmet, Tiit Tammsaart, Jürgen Ligi, Hannes Hansot ja Enn Eesmaad?

Nad kõik on olnud riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehed. Kuid varsti lisandub ka Stoicescu tiitli ette märge "endine", sest Eesti 200 teatas esmaspäeval, et erakonnast ja selle fraktsiooni lahkumisest teatanud Stoicescu kutsutakse komisjonist tagasi. Tema asemel liigub sinna seni maaelukomisjoni kuulunud Toomas Uibo.

Kalev Stoicescu tõi teisipäeval sotsiaalmeedias esile võrdluse EKRE ja "mässajast" riigikogu liikme Alar Lanemaniga, kes viidi konflikti tõttu erakonnaga samuti üle maaelukomisjoni. Alar Laneman on nüüdseks erakonnast lahkunud ja on Reformierakonna liige.

Tema sõnul helistas Kallas talle tunde peale komisjonist tagasi kutsumise otsuse avalikuks tulemist ning teatas, et Stoicescu väljavahetamine oli vajalik, et säilitada kontroll komisjonis.

Stoicescu leidis samas, et väited temaga sideme pidamisest peale Eesti 200 väljaastumist ei vasta samuti tõele.

"Üleüldse, praktiliselt kahe viimase kuu jooksul ma ei osalenud ühelgi Eesti 200 fraktsiooni või muul koosolekul, üritusel jne. See oli minu märguanne erakonnast eraldumisest. Mitte keegi, sealhulgas [Eesti 200 juht ja haridusminister] Kristina Kallas, ei võtnud toru, et helistada vms."

Samuti on Stoicescu sõnul Uibo väited tema ja erakonna lahkhelidest otsitud ja "lambist võetud".

"Ei olnud mingeid lahkhelisid ja minuga ei ole keeruline koostööd teha, kui on ainult tahtmist. Seda ta peaks teadma," ütles rahvasaadik.

ERR-ile tõdes ta, et Eesti 200 käitumine tõestas tema erakonnast väljaastumise põhjuseid.

Lisaks kinnitas riigikogu liige, et tema oleks valmis olnud komisjoni juhina jätkama, ent kuna Kallas oli selle vastu, siis see võimalik ei olnud.

Samas avaldasid ka peaminister Kristen Michal ja kaitseminister Hanno Pevkur lootust, et Stoicescu võiks ametis jätkata. Nagu välja tuli, oli see lootus aga asjatu.

Aknaaluse riigikogu ja riigikaitsekomisjoni liikme Enn Eesmaa sõnul ei peaks teiste fraktsioonide saadikute asi olema kommenteerida poliitilisi valikuid, samas tõdes ta, et Stoicescu sai komisjoni juhtimisega üsna hästi hakkama.

"Kalev oli asjalik juht, kuigi oli ka kokkupõrkeid, kaasaarvatud enda erakonna saadikuga," sõnas ta, viidates Stoicescu ja Tali tülidele. Markantsem avalikkuseni jõudnud tüli kujutas endast vaidlust selle üle, et kumb neist komisjoni ajateenijate keeleoskuse kehtestamise seaduseelnõu riigikogu suure saali kõnepuldis esitada saab.

Samas tõdes ta, et lüke on tõepoolest veidike imelik, sest avalikkus ja ajakirjandus on harjunud Stoicescu poole välispoliitikat ja riigikaitse puudutavates teemades.

Otsust kritiseeris sotsiaalmeedias tugevalt samuti komisjoni kuuluv sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid, kes küsis otsesõnu: "Austatud Kristina Kallas ja Toomas Uibo, millega te omast arust tegelete? On teil mõistus peas või mitte?"

"Riigikaitsekomisjon ei peaks kunagi olema erakondliku arveteklaarimise koht!

Kas te teate, et varem on sellisel viisil toiminud EKRE, kes arvas erukindral Alar Lanemani riigikaitsekomisjonist samuti maaelukomisjoni, kui tal tekkis erakonna juhtkonnaga mingi erimeelsus. Võtsite neilt eeskuju?" leidis sotsiaaldemokraat.

Stoicescu kinnitas samuti, et liigub edasi maaelukomisjoni, mida peab enda sõnul oluliseks valdkonnaks.

"Ma pean maaelu, eelkõige toidutootmist, kuid ka muid maaelu aspekte, ülioluliseks paljude inimeste hea- ja rahulolu kindlustamiseks. Lõpuks sõltub sellest terve rahva heaolu ning samuti julgeolek. Toidujulgeolekut, nagu ka regionaalset arengut, on laia riigikaitse seisukohalt võimatu alahinnata."