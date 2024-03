Tsahkna noomis erakonna siselistis Izmailovat

Eesti 200 juht Margus Tsahkna noomis erakonna liikmetele saadetud kirjas Züleyxa Izmailovat väidetavalt valesüüdistuste esitamise eest ja soovis, et too paluks vabandust. Tsahkna sõnul ei jää sellised asjad tähelepanuta ja igal teol peab olema tagajärg.

ERR-i kasutuses on reede pärastlõunal Margus Tsahkna poolt saadetud kiri Eesti 200 liikmetele, milles ta annab oma nägemuse erakonnas üles kerkinud pingetele, mis viis muu hulgas Kalev Stoicescu lahkumiseni erakonna juhatusest.

Tsahkna kirjutas, et kolmapäeval kogunesid tema palvel erakonna juhatus, fraktsioon ja töötajad, et tuua selgust "mõne meie erakonna juhatuse liikme poolt avalikult esitatud kahtlustuste kohta erakonna rahaasjades ning klaarida õhku".

"Avalikult tõstatatud teema on tõsine ja mõjutanud meie siseõhkkonda ning kahjustanud konkreetsete inimeste mainet, keda need etteheited tabanud on. Rääkimata erakonna mainest. Koosolekul esitasid juhatuse palvel Kadri (Napritson-Acuna - toim.) endise tegevjuhina ja Marek (Reinaas - toim.) kampaaniajuhina ülevaate kõikidest arvetest ja kampaaniatest alates 01.01.2023-01.03.2024, sest just nende tegevuse suhtes on levitatud väiteid, et asjad ei ole korras olnud."

Tsahkna väitel said kõik tutvuda materjalidega ning küsida küsimusi ja saada selgust. Ühtegi konkreetset süüdistust rahaasjade kohta ei suudetud Tsahkna sõnul esitada.

"Samuti nõustusid kõik, nähes pangaväljavõtteid ja selgitusi arvete osas, et raamatupidamisega on erakonnas asjad korras ning tänaseks töölt lahkunud raamatupidaja kohta pole samuti pretensioone. Kerkisid ülesse küsimused sel aastal toimunud sotsiaalmeedia kampaania seadistuste osas, millele meie reklaamiagentuuri esindaja selgitusi andis ning kinnitas, et kampaaniameeskond pole neile andnud ette suuniseid kedagi rohkem eelistada. Ka need kahtlused lükati ümber."

Tsahkna sõnul oli arutuse all ka konkreetne "valesüüdistus Zuzu poolt Marek Reinaasi vastu". Valesüüdistusena tõi ta välja Eesti 200 juhatuse liikme Züleyxa Izmailova intervjuu ERR-i portaalile.

Tsahknat häiris Izmailova jutus eriti see lõik: "See otsustusprotsessi läbipaistmatus on kandunud ka fraktsiooni. Konkreetne näide on meretuuleparkide vähempakkumise osas, kus me olime väga selgelt ühel arusaamisel ja järsku tuli Marek Reinaasa poolt otsus hoopiski teist teed minna. Ja nendele küsimustele ei ole siiamaani vastuseid."

Tsahkna sõnul kinnitas Eesti 200 fraktsioon, et süüdistus, mida "Zuzu artiklis Mareki vastu esitas, ei vasta tõele". Tsahkna sõnul oli Reinaas sel ajal Brüsselis lähetusel, kui vastav koalitsiooni energeetika töörühma koosolek toimus, mistõttu puudus tal igasugune võimalus seal koosolekul osaleda ja otsuseid vastu võtta.

"Elementaarne oleks vabandada, kui valesüüdistus on oma võitluskaaslase suhtes avalikult lendu lastud, kuid kahjuks ei soovinud Zuzu seda teha. Vabandamine on osa meie kultuuriruumi reeglitest ja aitab taastada usaldust."

Tsahkna sõnul ei tolereeri ta erakonna esimehena ebaõiglust, sest "sõnal on jõud ja selle lausujal lasub selle eest ka vastutus".

"Alusetult ja avalikult käiku lastud sõna rikub selle sihtmärgi mainet ja on tõsise kaaluga. Konkreetselt on hetkel pihta saanud Eesti 200 erakonnana, Kadri, Marek ja kuus aastat meie raamatupidamist teinud inimene, kelle usaldusväärsus professionaalina on pandud kahtluse alla. Pihta oleme saanud kõik, kes erakonna tegevusse panustanud. Need on tõsised asjad ning ei jää tähelepanuta. Igal teol peab olema tagajärg," hoiatas Tsahkna.

Tsahkna lisas veel, et tänaseks on teada, et meediasse läks anonüümselt keegi erakonna juhtkonnast.

"Kes avalikult erakonda alusetult kritiseerinud, seda saate ise vaadata. Anonüümsete erakonna mainet kahjustavate tegevuste vastu on raske võidelda, aga kogemus näitab, et varem või hiljem tulevad asjaolud välja. Kurb on see, et kes iganes sellise tegevusega tegeleb, kahjustada saame me kõik koos ning tulemuseks on meie usaldusväärsuse kahanemine."

Tsahkna avaldas ka lootust, et kõigele vaatamata saab Eesti 200 edasi minna üksteist usaldades ning austades. Ta lubas muuta erakonna tööprotsesse selgemaks, kommunikatsiooni liikmetega paremaks, tegevust avatumaks ning liikmeid kaasavamaks.

16. märtsil toimub Põltsamaal Eesti 200 strateegiapäev, kuhu Tsahkna sõnul lisaks juhatuse, fraktsiooni ja osakondade juhtidele on oodatud kõik erakonna liikmed, kes on valmis panustama.