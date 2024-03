Ekspert: Venemaa plaanib suurendada sõjalist jõudu Soome piiri juures

Soome kaitsejõudude erukolonelleitnant ja Riigikaitse Ülikooli (MPKK) teadur Vladimir Panschin võttis vaatluse alla Soome piiri taga paiknevad Vene väed ning kirjutas, et Moskva tahab seal suurendada oma vägede arvu kümnete tuhandete sõdurite võrra.

Venemaa loob lääne sõjaväeringkonna asemele kaks väeliikide-ülest strateegilist territoriaalset moodustist, nendeks saavad olema Moskva ja Leningradi sõjaväeringkond.

Panschin kirjutas, et kui Venemaa suudab oma plaanid ellu viia, siis suureneb oluliselt Vene vägede hulk Soome piiri lähistel, vahendas Helsingin Sanomat.

Panschinil on taga pikk karjäär Soome sõjaväeluures. Ta uurib Venemaa sõjaväe tegevust Soome lähiümbruses. Panschin hindab, et kui Moskva suudab oma plaanid reaalses elus ellu viia, siis võib vägede arv piirkonnas kasvada kuni 66 000 sõduri võrra.

Panschin tõi samas ka välja, et pole veel selge, kas Venemaa suudab oma eesmärgid ka saavutada. See sõltub sellest, kuidas kulgeb Venemaa armee edasine käekäik Ukraina rindel. Panschin leiab seetõttu, et kõige varem suudaks Venemaa oma plaanid teoks teha alles 2030. aastate alguses.

Panschin juhib samas tähelepanu sellele, et Moskva ja Leningradi ringkonnad paiknevad venelaste seisukohalt kõige ohtlikumatel suundadel. Seetõttu saavad seal paiknevad väed tulevikus kõige kiiremini kätte kaasaegse relvastuse.

Samuti võib eeldada, et praegust lääne sõjaväeringkonda võidakse tugevdada muude ringkondade arvelt

Lääne sõjaväeringkond asutati alles 2010. aastal, kui Moskva ja Leningradi ringkond ühendati. Seega plaanib Venemaa tagasi minna varasema struktuuri juurde.