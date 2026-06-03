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HS: Moskvas tegutsevate ettevõtete seis on niru

Välismaa
Venemaa pealinn Moskva
Venemaa pealinn Moskva Autor/allikas: SCANPIX/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Välismaa

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et lääne ettevõtete lahkumine Venemaa turult ei ole andnud kohalikele firmadele konkurentsieelist ning kiire inflatsioon, maksutõusud ja kõrged intressimäärad on seadnud Moskva ettevõtjad väga keerulisse olukorda.

Pärast täiemahulise sõja puhkemist Ukrainas lahkusid paljud lääne ettevõtted Venemaa turult. Paljud kohalikud ettevõtjad rõõmustasid toona, uskudes, et lääne ettevõtete lahkumine annab neile võimaluse oma turuosa suurendada. 

Ajaleht Helsingin Sanomat toob aga välja, et need ootused pole täitunud ja keskmise suurusega ettevõtted on praegu väga keerulises olukorras.

Tarbijate ostujõud on langenud, samal ajal kui ettevõtete kulud on järsult kasvanud. Moskvas suletakse kohvikuid ja restorane ning ka väikesed butiigid peavad järk-järgult oma tegevuse lõpetama. 

Moskvas asuva lasteriidepoe müüja Nadežda ütles, et kliente ei ole piisavalt ning mõnel päeval ei tehta ühtegi müüki. "Me ei teeni kasumit, oleme kahjumis. Inimestel pole raha," tõdes Nadežda. 

Helsingin Sanomat kirjutab, et ligi kolmandik Venemaa rõivakauplustest on nüüd pankroti äärel ning tõenäoliselt ei ela nad käesolevat aastat üle.

Venemaa tarbijad on muutunud aga üha ettevaatlikumaks, nad lükkavad oste edasi ja otsivad allahindlusi. Üha enam eelistavad nad kodumaistele toodetele odavaid Hiina kaupu.

Samal ajal suurendab riik ettevõtjate maksukoormust ning keskpank hoiab sõjamajanduse tõttu intressimäärasid kõrgel tasemel. Venemaa majandust räsivad ka Moskva-vastased sanktsioonid ja ulatuslik tööjõupuudus.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: HS

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