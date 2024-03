Biden: USA alustab humanitaarabi toimetamist Gazasse õhust

"Me peame tegema enamat ja USA teeb enamat," ütles Biden Valges Majas ajakirjanikele, alustades kohtumist Itaalia peaministri Giorgia Meloniga.

"Lähipäevil ühineme meie sõpradega Jordaanias ja teistega, korraldades täiendava toidu ja varude viskamist õhust," ütles ta.

USA uurib ka merekoridori võimalust toimetamaks suuremaid abisaadetisi Gazasse, kus elanikel napib toitu, vett ja ravimeid, lisas Biden.

Biden ütles, et ta nõuab, et Iisrael lubaks Gazasse rohkem veokeid abiga.

"Ei mingeid vabandusi, kuna tõde on see, et Gazasse voolav abi ei ole kaugeltki piisav," lausus ta, rõhutades, et kaalul on süütud elud.

Biden nimetas oma sõnavõtus kaks korda Ukrainat, kuid abid kinnitasid, et ta pidas silmas Gazat.