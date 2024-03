USA sõjaväelennukid toimetasid Gazasse humanitaarabi

"Viisime läbi kombineeritud humanitaarabi õhust allaviskamise Gazasse, et pakkuda leevendust konfliktist mõjutatud tsiviilelanikele," ütles USA keskväejuhatuse (CENTCOM) ametnik AFP-le anonüümsuse tingimusel.

Ta lisas, et operatsioonis osales kolm USA õhuväe transpordilennukit C-130.

Ametniku sõnul heitsid lennukid pärastlõunal Gazasse 66 toidupakki, kuid abi kogukaal pole teada.

President Joe Biden teatas päev varem, et Ühendriigid hakkavad toimetama Gazasse humanitaarabi õhust.

Neljapäeval hukkus enklaavi põhjaosas üle 100 palestiinlase, kui Iisraeli sõdurid avasid tule veoautodest humanitaarabi saama tormanud inimeste pihta.

Biden on nõudnud Iisraelilt tsiviilohvrite vältimist ja abi lubamist Gazasse, samas on ta lubanud jätkata ka juudiriigile sõjalise abi andmist.

USA riikliku julgeoleku nõukogu kõneisik John Kirby ütles reedel, et Ühendriigid plaanivad korraldada Gazas tulevatel nädalatel mitu humanitaarabi õhust allaviskamist.

Ta lisas, et see on keeruline sõjaline operatsioon, mis nõuab Pentagonilt ettevaatlikku planeerimist, et tagada nii Gaza tsiviilelanike kui ka USA sõjaväelaste turvalisus.

USA ametnik: Gazale õhust antav abi ei saa asendada maitsi antavat abi

USA abitarned Gazale õhust ei saa asendada võimalikult suures mahus humanitaarabi lubamist Palestiina enklaavi maismaad pidi, ütles laupäeval kõrge USA ametnik.

"Kumbki neist – merekoridor või õhust allaviskamine – pole alternatiiv põhimõttelisele vajadusele liigutada abi läbi võimalikult paljude maismaa piiripunktide. See on kõige tõhusam viis suures mahus abi kohale toimetamiseks," ütles ametnik ajakirjanikele anonüümsuse tingimusel.

USA ametnik: Iisrael on vaherahuleppega suuremalt jaolt nõus

Iisrael on suuremalt jaolt nõus leppega, mis näeb ette kuuenädalast vaherahu Gaza sektoris, kuid selle jõustumiseks peab Hamas nõustuma pantvangide vabastamisega, ütles laupäeval USA kõrge ametnik.

"On olemas raamleping. Iisrael on sellega suuremalt jaolt nõustunud," ütles ametnik ajakirjanikele anonüümsuse tingimusel. "Nüüd on pall Hamasi väljakupoolel."