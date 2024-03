ÜRO: Gaza humanitaarabikaoses lasti maha palju inimesi

Palestiina terrorirühmituse Hamas juhitava territooriumi tervishoiuministeerium hoiatas laupäeval, et tuhandeid Põhja-Gaza elanikke ähvardab vee- ja toidupuuduse tõttu surm. Maailma Terviseorganisatsioon (WTO) teatas, et nad on andnud abi 50 äärmises alatoitumuses lapsele. Ministeerium teatas reedel, et nälja ja veepuuduse tõttu on surnud 10 last.

Neljapäeval avasid Iisraeli sõdurid Gaza linnas tule palestiinlaste pihta, kes tormasid humanitaarabiveokite poole. Kaoses sai surma 115 ja kannatada üle 750 inimese, teatas Gaza tervishoiuministeerium.

Iisraeli relvajõudude sõnul tekkis tuhandete abikonvoid piiravate palestiinlaste hulgas rüselus, milles sai mitukümmend inimest surma ja vigastada. Mõned jäid auto alla.

Üks Iisraeli allikas tunnistas, et sõdurid avasid rahvahulga suunas tule, sest nägid neis ohtu.

Iisraeli relvajõudude pressiesindaja kontradmiral Daniel Hagari ütles, et sõdurid tegid mõned hoiatuslasud, et abikonvoile tormi jooksnud rahvahulk laiali ajada.

Juhtum abikonvoiga tõstis alates 7. oktoobrist Gaza sõjas surma saanute arvu 30 320-ni, väitis Hamasi juhitud tervishoiuministeerium.

ÜRO meeskond külastas reedel vahejuhtumis haavata saanud inimesi Gaza Al-Shifa haiglas ja ütles, et nägi palju kuulihaavadega inimesi, vahendas ÜRO peasekretäri António Guterrese pressiesindaja Stéphane Dujarric.

Al-Shifa haiglasse toodi 70 surnut ja 200 haavatut lebas ikka veel seal, kui ÜRO rühm haiglat külastas, ütles Dujarric.

Gaza linna Kamal Adwani haigla direktor Hossam Abu Safiya ütles, et neile toodud kannatanutel olid "okupatsioonivägede kuuli- ja šrapnellihaavad".

Lääneriigid nõuavad juhtunu uurimist

Euroopa Liidu (EL) välispoliitikajuht Josep Borrell mõistis juba neljapäeva hilisõhtul hukka kümnete palestiinlaste tapmise abitoimetamise ajal Gaza sektori põhjaosas ja nimetas juhtunut täiesti vastuvõetamatuks. "Mind hirmutavad uudised järjekordsest veresaunast Gaza tsiviilisikute seas, kes meeleheitlikult humanitaarabi otsivad. Need surmad on täiesti vastuvõetamatud," ütles Borrell sotsiaalmeedia vahendusel.

Briti välisminister David Cameron lisas, et Iisraelil on kohustus tagada oluliselt enama humanitaarabi jõudmine gazalasteni.

Tema Prantsuse kolleeg Stéphane Séjourné ütles laupäeval ajalehes Le Monde avaldatud intervjuus, et abi blokeerimise eest vastutab selgelt Iisrael.

"Katastroofilised humanitaartingimused loovad õigustamatuid olukord, mille eest vastutavad iisraellased," lisas ta.

ÜRO humanitaarabiagentuuri OCHA pressiesindaja Jens Laerke ütles reedel, et Gazas on näljahäda peaaegu vältimatu, kui asjad kiiresti ei muutu.

ÜRO-le teevad iseäranis muret piirangud, mis takistavad juurdepääsu Põhja-Gazale, kus inimesed on juba hakanud sööma loomasööta ja isegi puulehti.

USA president Joe Biden teatas reedel, et Ameerika Ühendriigid hakkavad toimetama Gaza sektorisse humanitaarabi õhust.