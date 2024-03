Lielvarde sõjalennuväli Lätis sai kolmandaks NATO õhuturbe baasiks Balti riikides

Laupäeval toimunud tseremoonial Läti, Kanada, Eesti, Saksamaa, Leedu, Poola, Hispaania, Ameerika Ühendriikide ja NATO esindajate osalusel sai baas ametlikult NATO piirkondliku õhuturbeteenistuse rolli. Seoses aasta lõpuni kestvate raja- ja infrastruktuuritöödega Ämari lennubaasis lõi Läti tihedas koostöös Eesti ja Saksamaaga Lielvārdes struktuursed tingimused ööpäevaringseks NATO kiirreageerimisvalmiduseks. Kuni novembrini täidab seda missiooni Saksa Eurofighteri üksus, teatas NATO pressiteenistus.

Saksamaal Uedemis asuva NATO kombineeritud õhuoperatsioonide keskuse (CAOC) inspekteerimisrühm, mis vastutab alliansi õhuturbe järelevalve eest kogu Põhja-Euroopas, kinnitas ametlikult, et juhtimis- ja kontrolliprotsess on Lielvārdes nõutaval tasemel alates esimesest hoiatusest kuni stardi ja missiooni lõpparuande esitamiseni.

"See on Läti ja NATO jaoks meeldejääv päev. Esimest korda teostatakse NATO õhuturbetegevust Lielvārde lennubaasist," ütles Läti kaitseminister Andris Sprūds. "Oleme tänulikud kõigile liitlastele, kes on panustanud oma jõududega NATO õhuruumi ja meie inimeste kaitsmise missioonile. Õhudomeen on liitlaste heidutus- ja kaitsetegevuseks hädavajalik. Võimalus täita missiooni mitmest kohast näitab selgelt, et NATO integreeritud õhu- ja raketitõrje on meie õhuruumi kaitsmisel kiire ja usaldusväärne," lisas ta.

"Peaaegu 20 aastat – alates Eesti, Läti ja Leedu NATO-ga liitumisest 2004. aastal – on Balti riigid olnud kollektiivkaitse osa ja see missioon on nüüdseks jõudnud ka Lielvārdesse, mis tähendab, et NATO-l on kolm operatsioonibaasi: üks igas Balti liitlasriigis," ütles CAOC Uedemi komandör, kindralmajor Harold van Pee. "Nii Läti kui ka Saksamaa on teinud silmapaistvat tööd lennubaasi õigeaegseks ettevalmistamisel hävitajate tööle asumiseks, nagu näitas eile, kui Saksa üksus suutis teha oma esimese häirerünnak mõne tunni pärast esimest ametlikku staatust. " lisas ta, viidates esimesele sakslaste õhkutõusmisele Lielvārdest, et fikseerida Vene sõjalennukite ülelend Läänemere kohal.

Tseremoonial osalenud Läti õhuväe ülem kolonel Viesturs Masulis ütles, et NATO Balti õhuturbemissioonil on otsustav rolli võimalike ohtude tõrjumisel, õhuruumi terviklikkuse kaitsmisel ja piirkonna stabiilsuse edendamisel.

Lielvārde lennubaasi kasutuselevõtmine võimaldab NATO-l jätkata kahest lennubaasist tegutsemist piirkonna õhuturbe tagamiseks. Vahepeal paigutatakse Ämari lennubaasi Saksamaa siirdatav juhtimis- ja aruandluskeskus, mis märtsi keskpaigast juuni lõpuni suurendab NATO seire- ja juhtimisvõimet Läänemere piirkonnas. Selle aja jooksul integreeritakse Saksa lennujuhid Eesti, Läti ja Leedu juhtimis- ja aruandluskeskustesse.