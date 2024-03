Haridusministeerium kontrollib Ida-Viru koolijuhtide keeleoskust

Haridus- ja teadusministeeriumi kontroll keskendub kolme Ida-Virumaa linna haridusasutuste juhtidele. Kohtla-Järve haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Deniss Šalkauskas ütles, et nemad suhtuvad eesootavasse kontrolli suurema ärevuseta. Probleeme on neil vaid mõne lasteaia juhiga.

"Meie koolide kõik direktorid ja õppealajuhid vastavad eesti keele nõuetele. Kui võtame meie lasteaiad, mida on 14, siis kaks neist ei vasta eesti keele oskuste nõuetele," lausus Šalkauskas.

Haridus- ja teadusministeeriumi jaoks on haridusasutuste juhtide pädevusseire üks osa eestikeelsele õppele üleminekul toimuvatest haridusasutuste kontrollidest. Senised, põhiliselt Harjumaal ja Ida-Virumaal toimunud reidid on toonud esile juba esimesi tüüpmuresid.

"Koolides on läbivalt vaja teha tööd õppekavadega. Õppekavades on palju täiendusi sisse viimata, need vajavad täpsustamist. Tuleb tunnistada, et me avastame ka kooli sisemisi dokumente, mis peaks olema eestikeelsed. Mure on ka õpetajate täiendkoolitustel osalemine, sest need õpetajad, kellel on eesti keele oskusega probleeme, osalevad vähem täiendkoolitustel," lausus haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov.

Eestikeelsele õppele üleminekut alustatakse koolides selle aasta 1. septembrist.