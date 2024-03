Esindajatekoja saadikud koostavad uut Ukraina abipaketti

USA esindajatekoja mõlema erakonna saadikud peavad kõnelusi uue Ukraina abipaketi üle. Vabariiklasest spiiker Mike Johnson vihjas, et ta on avatud võimalikule hääletusele pärast seda, kui esindajatekoda ja senat leppivad kokku USA valitsuse rahastamises. Seega võiks hääletus leida aset märtsi lõpus.

Veebruaris võttis USA senat 70 poolthäälega vastu Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamise 95 miljardi dollari suuruse eelnõu. Ometi keeldus esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson eelnõu hääletusele panna, kuna see ei sisalda USA lõunapiiri tugevdamise meetmeid. Varem hääletasid senati vabariiklased maha lõunapiiri meetmeid sisaldava eelnõu maha, sest nende sõnul polnud meetmed piisavalt karmid.

Nüüd püüab grupp esindajatekoja saadikuid Ukraina abistamist toetava mõõduka vabariiklase Brian Fitzpatricku algatusel jõuda uuele kokkuleppele, mis erineks senati ettepanekust.

Peamine erinevus seisneb selles, et esindajatekoja saadikute kokkuleppe mustand sisaldab sisserände tingimuste karmistamist, kuid ei sisalda humanitaarabi Ukrainale ja Iisraelile.

Kokkuleppe maht oleks 66 miljardit dollarit ning see keskenduks USA liitlaste ainult sõjalisele abistamisele.

Kõnelusi eest vedav vabariiklasest esindajatekoja välisasjade komisjoni juht Michael McCaul ütleb, et see sisaldaks täielikku keeldu nõuetekohaste dokumentideta sisserändajate sisenemisele USA-sse. Kõiki piiri ületanud ebaseaduslikke sisserändajaid saadetaks kohe tagasi Mehhikosse või nende päritoluriiki.

Samuti on kaalumisel ka teised viisid, kuidas senati eelnõu võiks muuta. Üks arutlusel olev idee on Vene keskpanga külmutatud varade konfiskeerimine ja neist vahenditest Ukraina abistamise rahastamine. Teise ettepaneku järgi saaks Ukraina osa abist mitte otsetoetuse, vaid laenuna. Viimast on nõudnud vabariiklaste eeldatav presidendikandidaat Donald Trump.

Johnson on kohtunud läbirääkimisi pidavate saadikutega. Kuigi pole ta seni lubanud uut kokkulepet hääletusele panna, pole ta seda ka välistanud.

"Esindajatekoda kaalub aktiivselt võimalusi edasi liikumiseks. Me võtame valitsuse rahastamise vastu ning seejärel liigume nende teiste prioriteetide juurde," vastas ajakirjanike küsimustele neljapäeval Johnson.

Kuna USA kongressil on aega valitsuse rahastamise eelnõude vastuvõtmiseks kuni 22. märtsini, võiks Ukraina abipakett Johnsoni nõusoleku korral jõuda hääletusele märtsi lõpus.

Samal ajal kutsub senati vabariiklaste juht Mitch McConnell Johnsonit üles lihtsalt panema hääletusele juba senatis vastuvõetud eelnõu, seda muutmata. McConneli sõnul tähendaks eelnõu muutmine veelgi suuremat viivitust abi osutamisel.

"Kui nad muudavad eelnõu ja saadavad selle tagasi siia [senatisse], siis meil on veelgi suurem viivitus. Mitte ainult ei taha me valitsuse tööseisakut, ei taha me ka, et venelased võidaks Ukrainas. Ning seetõttu meil on siin ajastuse probleem. Parim viis edasiliikumiseks ning eelnõu presidendi lauale jõudmiseks oleks see, kui esindajatekoda võtaks senati eelnõu ja hääletaks selle üle," ütles McConnell.

Fitzpatrick ei soovi aga märtsi lõpuni oodata ning ta kavatseb hakata lähiajal koguma esindajatekoja liikmetelt allkirju Ukraina abipaketi hääletusele panekuks ilma spiikri nõusolekuta. Esindajatekoja reeglite järgi oleks sellisel viisil hääletuse korraldamiseks vaja 218 esindajatekoja saadiku nõusolekut.

Pole selge, kas Fitzpatricku petitsioon kogub piisavalt toetust, sest see vajaks enamike demokraatide ja paljude vabariiklaste allkirju.

Vabariiklaste paremtiib kritiseerib samal ajal Ukraina abistamist ning Washingtonis spekuleeritakse, et eelnõu hääletusele panek Johnsoni poolt võib tähendada seda, et vabariiklaste paremtiib nõuab umbusaldushääletust Johnsoni suhtes. Eelmise aasta oktoobris umbusaldas esindajatekoda esimest korda ajaloos toonase spiikri Kevin McCarthy. Vabariiklaste paremtiib süüdistas McCarthyt liigses leplikkuses kõnelustel demokraatidega USA valitsuse rahastamise üle.