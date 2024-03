S&D ja EPP mõlemad lubavad paremini kaitstud Euroopat

"Me peame tagama, et eurooplased tunnevad ennast kaitstuna. Kui ma pean silmas turvalisust, ma pean silmas turvalisust nii väliste ohtude eest – me elame ohtlikel aegadel – kui sisemiste ohtude eest, mis tähendab ka majanduslikku ja sotsiaalset turvatunnet," ütles S&D fraktsiooni ja selle Euroopa erakonna (PES) esinumber Euroopa Parlamendi valimistel, Euroopa Komisjoni töö- ja sotsiaalsete õiguste volinik Nicolas Schmit Roomas peetud PES-i kongressil.

Samuti kongressil esinenud Taani peaminister Mette Frederiksen hoiatas, et sõda Ukrainas "muutis fundamentaalselt tegelikkust Euroopa sees ja väljas", vahendab Euractiv.

"Sõda on taas meie pinnal," ütles Frederiksen, lisades, et Vene president Vladimir Putin ohustab mitte ainult Ukrainat, vaid ka kogu maailmakorda. Ka teiste kongressil esinenud peaministrite kõned keskendusid julgeolekule.

Julgeolekust räägib palju ka praegune Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kelle määras oma valimiste esinumbriks Euroopa Rahvapartei (EPP). Kuna EPP-le ennustatakse valimisvõitu, jätkab von der Leyen tõenäoliselt Euroopa Komisjoni juhina 2029. aastani.

"Kodanikud tahavad rohkem kaitset Euroopas. Nad tahavad, et me investeeriksime ja jääksime truuks transatlandilistele [suhetele], kuid muutuksime ka euroopalikumaks. Ma tahan vaadelda turvalisust laiemas plaanis: kodanikud peavad ennast tundma turvaliselt meie tänavatel," ütles komisjoni president veebruari lõpus.

"Nad tahavad kaitset vaesuse ja haiguste eest, nad tahavad teada, kes kannab nende eest hoolt, kui nad saavad vanaks," ütles von der Leyen.

Lisaks rõhutas komisjoni president korruptsiooni vastu võitlemise ja õigusriigi kaitsmise tähtsust. Ka S&D poliitikud räägivad oma kõnedes EL-i põhiväärtuste kaitsmisest.

EPP soovib saada endale valimiste järel lisaks Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale ka roheleppe voliniku ametikoha, ütles Euractivile EPP peaskeretär Thanasis Bakolas. Lisaks sotsiaalmajanduslikele portfellidele nõuab endale rohepöörde voliniku ametikohta ka S&D, ütles Euractivile Schmit. Seetõttu on valimiste järel oodata raskeid kõnelusi volinikukohtade jaotumise üle.