Saksamaa uurib Ukraina sõda käsitlevate videokõneluste leket Venemaale

Saksa kaitseministeerium teatas laupäeval, et uurib Ukraina sõda käsitlenud konfidentsiaalse videokonverentsi võimalikku pealtkuulamist, kuna selle salvestus on jõudnud Vene sotsiaalmeediasse.

Vene propagandakanali RT peatoimetaja Margarita Simonjan postitas reedel 38-minutise audiosalvestuse jutuajamisest, milles tema väitel arutasid Saksa sõjaväelased Krimmi ründamist.

"Me uurime, kas õhujõudude sektori kommunikatsiooni kuulati pealt," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja uudisteagentuurile AFP.

Salvestuses on juttu Saksa tiibrakettide Taurus võimalikust kasutamisest Ukrainas ja nende oletatavast mõjust. Räägitakse ka rakettide sihtimisest Venemaad okupeeritud Krimmi poolsaarega ühendava Kertši väina silla pihta.

Ajakiri Der Spiegel konsulteeris ekspertidega, kelle arvetes on salvestus autentne.

Kiiev on juba pikalt püüdnud mõjutada Saksamaad andma talle Taurus-rakette, mis suudavad tabada sihtmärki 500 kilomeetri kaugusel.

Kantsler Olaf Scholz on sellest seni konflikti eskaleerumise kartuses keeldunud.

"Kui see lugu osutub tõeks, on see äärmiselt problemaatiline," ütles Saksa roheliste poliitik Konstantin von Notz.

"Tekib küsimus, kas see on ühekordne intsident või struktuurne turvaprobleem," lisas ta.

Opositsiooniliste konservatiivide poiitik Roderich Kiesewetter hoiatas, et lekkida võib teisigi salvestisi.

"Kindlasti on pealt kuulatud ka paljusid teisi vestlusi ja neid võidakse hiljem Venemaa huvides lekitada," ütles ta ringhäälingule ZDF.

Tema arvates lekitati see jutuajamine sihilikult just nüüd, et hoida ära Tauruste Ukrainale andmine.

Der Spiegeli andmetel ei peetud videokonverentsi relvajõudude salajases sisevõrgus, vaid WebExi platvormil.