Stubb teeb esimese visiidi Norrasse ja külastab NATO suurõppust

Soome presidendi kantselei teatas esmaspäeval, et Alexander Stubb teeb neljapäeval presidendina esimese visiidi Norrasse ning tutvub seal NATO õppusega Nordic Response.

Stubb kohtub ka Norra peaministri Jonas Gahr Storega. Õppust külastab veel Rootsi kroonprintsess Victoria.

Õppus Nordic Response algas esmaspäeval ja see toimub Soome, Norra ja Rootsi põhjaosas. Õppusel osaleb umbes 20 000 sõdurit, nende hulgas on ka 4100 Soome sõdurit, vahendas Yle.

Õppus kestab 14. märtsini, varem tunti seda Cold Response nime all. Kuna Soome juba liitus NATO-ga ning lähiajal liitub sõjalise liiduga ka Rootsi, siis nüüd kannab see õppus Nordic Response nime, vahendas The Guardian.

Õppus toimub õhus, maal ja merel. Seal osalevad veel Suurbritannia, USA, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Belgia ja Kanada sõdurid.

Nordic Response on osa käimasolevast NATO õppuste sarjast Steadfast Defender. Steadfast Defender on NATO viimaste aastakümnete suurim sõjaline õppus, milles osaleb 90 000 sõdurit ja millega testitakse kuude vältel liitlaste suutlikkust võimalikus konfliktis Venemaa-taolise vastasega.