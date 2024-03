Poola president lubas sõja korral Leedule kiiresti appi tulla

"Härra president, Poola on pühendunud ja ma kinnitan teile, härra president, et Leedu võib meiega arvestada, kui vaja läheb. Poola sõdurid hakkavad seisma õlg õla kõrval Leedu vägedega, et kaitsta igat tolli maad vaenlase rünnaku eest," ütles Duda NATO õppustel, mida mõlemad presidendid Poolas jälgimas käisid.

Õppustest Steadfast Defender võtab osa 90 000 sõdurit ning suur osa manöövreist toimuvad Poola pinnal.

President Duda sõnul on Poola igatahes valmis NATO viienda artikli kohustusi täitma ning igal juhul on ta valmis appi tulema oma lähimatele naabritele.

Leedu presidendi sõnul on Poolal juba praegu märkimisväärne roll Balti riikide julgeoleku tagamisel, ent julgeolekukoostöö Leedu ja Poola vahel peab veelgi tihedamaks muutuma.

"Leedu ja Poola on ühtmoodi teadlikud julgeolekuohtudest meie piirkonnas. Me saame ühtmoodi aru, et Venemaa on pikaajaline oht kaitseorganisatsioonile ja just seepärast peame pöörama erilist tähelepanu NATO idatiiva tugevdamisele. On väga oluline, et koostöö Poolaga kataks ka uusi riigikaitse valdkondi ja see on meile strateegiliselt esmatähtis," rääkis Nauseda.

Muuhulgas plaanivad Poola ja Leedu ühiseid kaitsetööstuseprojekte.