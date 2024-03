Lanno kavatseb Kõrgvee riigikeeleoskuse algatust Narva haiglas laiendada

1. märtsil Narvas haiglajuhina tööd alustanud Lanno ütles ERR-ile, et esmaspäeval tegi ta tööd Tallinnast, kuid teisipäeval ja reedel viibis Narvas kohapeal. Umbes 700 töötajaga organisatsioonis töötajatega suheldes tunneb ta enda sõnul iga päev, kui palju on tal veel haigla kohta teada saada.

"Ma saabusin Narva pikaajaliste perspektiivide ja kogemustega, et aidata kaasa kaasaegse ravikeskuse ja kompetentsikeskuse väljaarendamisele Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe jaoks. Iga uus algus on raske ja ma mõistan seda. Muidugi arvestan ma doktor Ago Kõrgvee tehtud heade algatustega, nagu hea riigikeele oskuse saavutamine ja palju muud, ning kavatsen seda isegi võõrkeele lisaks õppimise toetamisega laiendada," lausus Lanno.

Rääkides sellest, millega on tal juhina kõigepealt tarvis tegelema hakata, ütles Lanno, et praegu on raske midagi teisest olulisemaks pidada.

"Suurema tähelepanu on saanud 2024. aasta eelarve, töökorralduse läbitöötamine, tegevusmudeli selgeks saamine ja inimeste tundmaõppimine ja palju muud. Ees ootavad kohtumised kõigi kliiniliste üksustega ja veel oma kohtumist ootavate teenistustega. See kõik võtab pidevalt tegutseva organisatsiooni häirimatuks tegutsemiseks kuni kaks nädalat," sõnas ta.

Värske haiglajuht märkis, et on Narva tulnud, et sinna jääda ja tööd, mille osas asju paremaks teha, jagub seal kuhjaga.

"Jah, suuri muutusi on tulemas, aga ma ei hakka neid ellu viima üksi, vaid kogu meeskonnaga üheskoos. Suurim muudatus tuleb Narva haigla ravihoonetes, kus järgneva kolme aasta jooksul rajatakse täiesti uus ravi- ja diagnostikakorpus. See omakorda võimaldab ümberkolides alustada haigla teiste hoonete renoveerimisega," selgitas Lanno.

Teine muutus on tema sõnul möödapääsmatu ehk liikumine laialdasema digitaliseerimise suunas, kuna paljud protsessid on Narva haiglas praegu veel paberkandjatel ja pole ka töötajate oma intranetti.

"Kindlasti on sama oluline seni peatunud raviteenuste osas teiste partneritega kokkuleppele jõudmine ning selles me kutsume nii lähimaid haiglaid kui regionaalseid haiglaid saatma kas või päevaks oma eriarste Narva, et tõsta arstiabi kättesaadavust äärealadel nendes valdkondades, mis üldjuhul on kättesaadavad vaid regionaalhaiglates," ütles Lanno. "Meil on ka esimesed kokkulepped juba Tartu Ülikooli kliinikumi tohtritega tehtud."

Möödunud neljapäeval oli Kõrgvee toetuseks Narva Raekoja platsil meeleavaldus, kus osales nii haiglatöötajaid kui tavakodanikke. Lanno sõnul kuulis ta enne neljapäevast Narva volikogu istungit erimeelsustest ainult episoodiliselt ja meedia kaudu, aga detailidesse ei tunginud. Ta märkis, et arvamuste väljendamine on demokraatia tingimustes vaba ja on normaalne, kui inimesed poolehoidu näitavad.

"Alati tuleb esmalt mõista. Meeleolu on täna haiglas töine ja ma ei ole näinud veel ühtegi tusast kolleegi. Olen aga näinud inimestega rääkides rohkelt ootusi, mida neil on aastaid tulnud oodata, et enda tööjärge paremaks muuta. Mõned asjad jäävad ka seekord rahapuudusel veel ootele," ütles Lanno.

Varem kuulus ta nelja ettevõtte juhtorganitesse, millest OÜ-s Sporthorsemarket oli ta omanik. Praeguse seisuga on Lanno ärikinnisvarasse investeerimisega tegeleva Töökoja Projekt OÜ, meditsiinitehnoloogiate valdkonna ettevõtte Hea Lab OÜ ning eelmise aasta lõpus loodud Healthzoom OÜ juhatusest taandunud.

"Oma varasemad juhtimis-, kontrollorgani liikme tegevused olen ma tänaseks kõik lõpetanud, välja arvatud ühe. Olen sama asja teinud oma elus alati, ka siis kui sain terviseameti peadirektoriks, kui andsin üle oma firma Tervis ja Farma OÜ oma pojale, kelle jaoks ma selle tegelikult ka asutasin. OÜ Sporthorsemarketi tulevik on täpselt sama," sõnas Lanno.

Ta täpsustas, et kavatseb selle suve koolilõpukingitusena Sporthorsemarketi anda üle oma tütrele, kes on andekas takistussõitja. Tegu on 2022. aastal asutatud ettevõttega, mille esimese tegevusaasta kohta koostatud majandusaasta aruanne sedastab, et ettevõtte eesmärk on hakata lähiaastatel rahvusvaheliselt professionaalse ratsaspordi tooteid ja teenuseid turustama. Esimesel tegutsemisaastal Sporthorsemarketil käive puudus.

Eelmisel nädalal vabastas Narva haigla nõukogu ametist Ago Kõrgvee, süüdistades teda võimu kuritarvitamises ja finantsdistsipliini rikkumises. Kõrgvee pidas tagandamist poliitiliseks otsuseks ja eitas talle ette heidetud rikkumisi.