"Aktuaalne kaamera": köögivilja kasvatajatel on praegu kiire aeg

Eestimaa kasvuhoonetes on alanud kõige kiirem tööaeg, kuna ette kasvatatud lille- ja köögiviljataimed tuleb suuremasse potti ümber istutada. Siiski on tööd pisut viibinud, kuna päikeselisi päevi, mis annavad taimedele õige kasvujõu, on olnud vähe.

Ettevõtja Kuido Paimla kasvatab Imavere lähistel Eistveres kasvuhoonekurki juba 15 aastat. Praegu on köetavat pinda 3100 ruutmeetrit, tänavused 6000 kurgitaime said mulda 10. jaanuaril.



"Kuna päikest pole olnud, siis taimed on tegelikult nõrgad, aga loodame parimat," ütles Paimla, lisasdes, et esimest saaki peaks hakkama tulema märtsi teises pooles.



Eistvere aiandis jätkuvad hoogsad laiendustööd. Kui eelmisel suvel sai valmis katlamaja ja 1000 ruutmeetrit uut kasvuhoonepinda, siis tänavu lisandub veel 600 ruutmeetrit.

Paimla sõnul on investeeringute maht 700 000 eurot, lisaks käibemaks. Ta märkis, et laenu ei olnud sugugi lihtne saada. "Mingi osa siin aitavad PRIA toetused ja COOP Pank koos Maaelu Edendamise Sihtasutusega on õla alla pannud," sõnas ta ja lisas, et veenmistööd oli vaja teha kõvastu.

"Laenude üheks tingimuseks on kindlustus, aga ükski kindlustusselts ei kindlusta katmikala," sõnas Paimla.

Tänaseks on Eistvere aiandist saanud suuruselt kolmas pika kasvuhoonekurgi kasvataja Eestis. Kogu toodang müüakse kohalikele poodidele. Millist hinda tänavu õnnestub kurgi eest saada, mees öelda ei oska, kuid nõudlus kodumaisele värskele kurgile on Paimla kinnitusel täiesti olemas ja seni pole ka kaubast lahtisaamisega probleeme olnud.

Kuid Türi vallas tegutsevas Jõeääre talus algas kevad kaks nädalat tagasi, kui alustati võõrasema taimede ümberistutamist. Esmaspäeval jõudsid kohale ka Hollandis, Saksamaal ja Soomes ettekasvavatud lillede noortaimed.

"Märts on ikka see kõige kiirem, sest põhitaimed tulevad siis ja kohe tuleb tomati pikeerimine peale. See märts on ikka kõige kiirem aeg," ütles Jõeääre talu perenaine Laivi Laks.