WSJ: kohtuasjad ainult suurendavad Trumpi toetust vabariiklaste seas

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kuigi Donald Trump on saanud mitu süüdistust, siis tema populaarsus vabariiklastest valijate seas hoopis kasvab. Valijad leiavad, et süüdistused hoopis tõestavad, et endine president suudab Washingtonis nende huve esindada.

Juba teisipäeval leiab aset niinimetatud superteisipäev, mil hääletus toimub 15 USA osariigis korraga. Vabariiklaste eelvalimised toimuvad ka Põhja-Carolina osariigis. Trump on praegu ülekaalukalt kõige populaarsem vabariiklaste presidendikandidaat.

Põhja-Carolina on ka kaalukeele osariik, mis võib novembris toimuvatel üldvalimistel hääletada nii demokraatide kui ka vabariiklaste poolt. 2020. aastal suutis Trump seal napilt võita, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpile on samas esitatud mitu süüdistust, hiljuti sai ta veel hiigeltrahvi ja kolme aastase ettevõtluskeelu New Yorgis. Põhja-Carolina osariigis asuva Raleigh' linna vabariiklased valijad leiavad samas, et Trump peaks tagasi minema Valgesse Majja.

Raleigh' linna vabariiklased leiavad, et Trumpi vastu esitatud süüdistustel on küljes poliitiline maik. Nad leiavad hoopis, et Trumpi jätkamine poliitikas tõestab, miks ta suudab nende huvide eest võidelda.

67-aastane vabariiklasest meditsiinitöötaja Charlette Corbett ütles, et kaalus ka Florida kuberneri Ron DeSantise ja ärimees Vivek Ramaswamy toetamist. Siiski jälgis ta, kuidas Trumpi tabas mitu süüdistust ning kuidas Trump suutis seejärel vastu seista talle esitatud süüdistustele. Corbett leidis seetõttu, et Trump on kõige tugevam vabariiklaste kandidaat.

"Ma hääletan tema (Trumpi) poolt. Ma pole kindel, kas teised kandidaadid oleksid suutnud vastu seista sellele, millele tema (Trump) on vastu pidanud. Ma tean Trumpi. Ta püüdis pakkuda ameeriklastele seda, mida ameeriklased tahtsid," rääkis Corbett.

Ajalehe The Wall Street Journal tellitud küsitlusest selgub, et Trumpi poliitiline positsioon on muutunud viimase aasta jooksul veelgi tugevamaks. Viimane küsitlus näitab, et Trumpi toetus ameeriklaste seas on 45-47 protsenti. Trump suurendab toetust ka sõltumatute kandidaatide seas.

Leht toob välja, et Trumpi selja taga olev koalitsioon on kindlam kui Bideni oma. Pühapäeval avaldatud WSJ-i küsitlus näitas, et 89 protsenti vabariiklastest plaanib Trumpi poolt hääletada. Kui endine president mõistetakse süüdi, siis kavatseb Trumpi poolt hääletada 86 protsenti vabariiklastest.

Valijad muretsevad üha rohkem ka Bideni vanuse ja tervise pärast.

92-aastane Claire Snell ütles, et Biden näeb oma vanuse kohta vana välja. Tema abikaasale Fred Snellile ei meeldinud varem Trumpi väited valimispettuste kohta. Fred Snell ütles, et valib eelvalimistel pigem Haley poolt, novembris aga toetab Trumpi. Fred Snell leiab samuti, et Trump on Bidenist tugevam kandidaat.

Pensionär leiab veel, et USA peaks jätkama Ukraina abistamist. "Kui me neid mingilt määral ei aita, jäävad nad alla ja ma muretsen selle tagajärgede pärast," rääkis Fred Snell.

Viimased uuringud näitavad, et vabariiklastest valijad muretsevad kõige rohkem sisserände ja majanduse käekäigu pärast ning uuringud näitavad veel, et Trumpi üldine kuvand on viimaste kuude jooksul paranenud.

"Ma ei arva, et Trump on nii halb, kui mõned inimesed räägivad. Hullusi teevad inimesed, kes talle järgnevad. Ta ei saa iga inimest kontrollida, tema ülesanne on riiki juhtida," rääkis 31-aastane Kashmere Farmer.