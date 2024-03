Juurdlus: Netanyahu vastutab 45 ohvriga 2021. aasta rüseluse eest

Iisraeli rängima tsiviilkatastroofi juurdlus leidis kolmapäeval, et peaminister Benjamin Netanyahu on isiklikult vastutav 2021. aasta tragöödia eest, milles tallati jalge all surnuks 45 juudi palverändurit.

Kümned tuhanded ultraortodokssed juudid kogunesid 2021. aasta 30. aprillil Liibanoni piiri lähedal asuvale Meroni mäele 2. sajandi talmudi targa rabi Shimon Bar Yochai arvatavale hauale tähistama Lag Ba'omeri usupüha.

Sugude järgi eraldatud palverändurite meestesektoris tekkis rüselus, kui rahvahulk püüdis kitsast käigust läbi pääseda.

Surma sai 45 inimest, kelle hulgas oli vähemalt 16 last ja teismelist.

Uurimise käigus selgus, et peaministrikantseleid on 2008. aastast tragöödiapäevani mitut puhku hoiatatud ohtude eest, mis võivad tekkida haua ümber liikuvas rahvamassis. Netanyahu on sellest ajast alates olnud peaminister 12 aastat.

"Netanyahu teadis, et Rashbi hauapaika on aastaid halvasti hooldatud ja et see võib olla ohtlik paljudele külastajatele, eriti Lag Ba'omeri ajal. Netanyahu ei astunud olukorra parandamiseks peaministrilt eeldatavaid samme" seisab komisjoni raportis.