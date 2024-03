Salmu: kohtuvaidlus võib avaldada mõju Nordica müügile

Nordica kohtuvaidlus lennundusettevõttega Marabu võib mõjutada Nordica müümist, kuigi praeguse seisuga on Nordica seisukoht, et Marabu nõue pole põhjendatud, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Lennundusettevõte Marabu seadis kohtumäärusega Nordica aktsiatele keelumärke, millega firma vara on arestitud. Marabu rahaline nõue Nordica vastu on 9,5 miljonit eurot.

Salmu ütles, et tegemist on kahe ettevõtte vahelise ärivaidlusega. "Teisipäeval jõudis informatsioon sellest meediasse ja ka Nordicasse, et on esitatud kohtusse vaidlus, aga me ei ole kohtumaterjale näinud hetkel," sõnas Salmu.

Marabu soovib kahjutasuks 9,5 miljonit eurot.

"Täna on Nordica öelnud, et see nõue ei ole põhjendatud. Aga nagu öeldud - me pole kohtumaterjale veel näinud. Nordicaga on peetud eelnevalt vaidlusi, vaidluse fakt ei ole Nordicale üllatus," rääkis Salmu.

Salmu ei soovinud vaidluse detailidesse laskuda.

Nordica sõlmis Marabuga eelmisel aastal mitu eri lepingut. "Ettevõte Marabu sai tänu Nordicale eelmisel aastal üldse loodud. Nordica aitas seda ettevõtet luua ja Eestis käivitada. Tänaseks on jõutud olukorda, kus ettevõtted on omavahel vaidlusesse laskunud," ütles Salmu.

Ta lisas, et täna oleks ennatlik järeldada, kas Marabuga lepingut sõlmides on Nordica võtnud ülemääraseid riske või teinud midagi valesti.

Salmu nentis, et kohtuvaidlus võib avaldada mõju Nordica müügiprotsessi läbiviimisele. "Samas seda infot, et vaidlus Marabuga on üleval, on jagatud võimalikele ostuhuvilistele. Eks reedel on näha, milline on selle mõju müügiprotsessile, sest siis on Nordica ostmiseks siduvate pakkumiste esitamise tähtpäev," rääkis Salmu.

Kolmapäevaks pole Nordica ostmiseks ühtegi siduvat pakkumist laekunud.

Salmu ei soostunud nimetama Nordica hinda. "Ootame hinnapakkumised ära. Ostuhuvilised indikeerivad selle hinna," ütles ta.

"Elame selle stsenaariumiga, et reedeks siduvaid pakkumisi tuleb. Ootame reede ära ja teeme selle pinnalt otsuseid ja teeme ajaraami, kui kiiresti on võimalik erastamine lõpule viia," ütles Salmu.

Marabu selgitas teisipäeval meediale, et nad sõlmisid eelmisel aastal riikliku lennundusettevõttega Nordica ja selle tütarettevõttega Xfly koostöölepingu. Selle järgi kohustus Nordica pakkuma Marabule lennundusteenuseid. Lisaks kohustus Nordica tegema kolme Airbusi lennukiga graafikujärgseid lende, tagama nende meeskonna ja lennukite hoolduse ning kindlustuse.

Nüüd ütleb Marabu esindaja, et Nordica jättis need lennud kas tegemata või hilines nendele lendudele ja selle tagajärjel tekkis Marabule 9,5 miljonile eurole hinnatav kahju.