Nordica erastamine võib venida

Nordica erastamine võib jääda venima, sest lennundusettevõte Marabu seadis kohtumäärusega Nordica aktsiatele keelumärke, millega firma vara on arestitud. Marabu rahaline nõue Nordica vastu on 9,5 miljonit eurot.

Marabu selgitusel sõlmis vastloodud Eesti ettevõte eelmisel aastal riikliku lennundusettevõttega Nordica ja selle tütarettevõttega Xfly koostöölepingu. Selle järgi kohustus Nordica pakkuma Marabule lennundusteenuseid. Lisaks kohustus Nordica tegema kolme Airbusi lennukiga graafikujärgseid lende, tagama nende meeskonna ja lennukite hoolduse ning kindlustuse.

"Paraku väga suures osas Nordica jättis need lennud kas tegemata või hilines nendele lendudele ja selle tagajärjel tekkis meie kliendile märkimisväärne kahju. /.../ Nordica tegevuse tõttu tekkis Marabule ligi üheksa ja pool miljonit eurot kahju," selgitas Marabu esindaja, Soraineni vandeadvokaat Marcus Niin.

Marabu otsis kahju hüvitamiseks kohtueelseid võimalusi ja sellest on teadlik riik kui omanik.

"Oleme üritanud saada Nordicat laua taha, senimaani on see olnud suhteliselt keeruline ettevõtmine. Me loodame, et siit ühel hetkel saame laua taha ja siis need küsimused omavahel läbi rääkida ja võib-olla siis kokkuleppele jõuda," ütles Niin.

Nüüd esitas Marabu Nordica vastu Harju maakohtule hagi, milles palutakse tagada varade säilimine ettevõttes.

"Eelkõige on oluline see vara, mida saab lõppastmes ka müüa. Nordica puhul me räägime tegelikult esmajoones lennukitest," ütles Niin.

Seega ei saa riik Nordica erastamisel praegu arvestada lennukite omanikuvahetusega, ütles Niin.

Kohtupraktika näitab, et vaidlusi arutatakse kohtus kaks kuni neli aastat, sõnas Marabu esindaja.

Kliimaministeeriumist, kelle esindaja on Nordica nõukogus, vastati "Aktuaalsele kaamerale", et nii värsket teemat nad veel kommenteerida ei saa.