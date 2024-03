Marabu üllatav kahjunõue ei väära Nordica erastamise plaani

Saksamaa turul puhkusereise pakkuv Eestis registreeritud lennufirma Marabu, mis aasta tagasi lubas ka Eestist lendama hakata, teatas teisipäeval, et on pöördunud kohtusse, nõudmaks Eesti riiklikult lennufirmalt Nordica ära jäänud ja hilinenud lendude eest 9,5 miljonit eurot kahjutasu. Nordica teatas, et kuigi lepingu täitmisega oli raskuseid, tuli kohtusse pöördumine ja kahjunõude summa ootamatult.

"Me lendasime möödunud aastal Marabule sadu ja sadu lende. Paljud neist õigel ajal ja paljud neist graafikujärgselt. Nagu ma ütlesin, alguses oli pisut probleeme, aga me ei tea kahjunõude detaile. Viimane ettepanek selle üle arutada tuli meilt ja järgmise asjana on teade televisioonis," kommenteeris Nordic Aviation Groupi tegevjuht Remco Althuis.

Marabu asutamise ja sellega lepingute sõlmimise ajal juhtis Nordicat Jan Palmer, kes ütles, et tegelikult on hilinemistes süüdi Marabu, mitte Nordica ja tegelikult peaks Marabu Nordicale maksma.

"Marabu pidi Nordicale lennukid hankima, aga need jäid hiljaks. Kokku kolm lennukit keskmise hilinemisega umbes kaks kuud. Ja selle aja jooksul Nordica ei saanud tegutseda. Me istusime meeskondade ja hooldusinimestega valmis tegutsema, aga me ei teeninud midagi, sest me ei lennanud. Nordical oli selle mure tõttu palju kulusid, seega võiks selle küsimuse ümber pöörata," rääkis Nordic Aviation Groupi endine juht Palmer.

Kliimaministeerium kinnitas, et kahjunõue Nordica erastamisplaani ei väära.

"Ettevõtte osas on omanik öelnud, et Nordicasse lisavahendeid ei panda. Kindlasti võib selline vaidlus avaldada mõju müügiprotsessi läbiviimisele, samas seda informatsiooni, et vaidlus Marabuga on üleval, on jagatud võimalikele huvilistele. Nädala lõpuks siis on näha, milline see mõju võimalikule erastamisprotsessile on," ütles kliimaministeeriumi transpordi asekantsler Sander Salmu.