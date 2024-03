USA presidendikampaanias tuleb ajalooline valimisvõitlus

Joe Biden ja Donald Trump ristavad taas piigid ning ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et valimiskampaania tuleb enneolematult võigas. Kõigi aegade vanim president ja temast veidi noorem eelkäija peavad maha kordusmatši, ühiskond on lõhenenud ning mõlemad pooled üritavad üksteisele kohta kätte näidata.

Nikki Haley teatas kolmapäeval, et loobub püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks. Novembris toimuvatel valimistel astub seega võistlustulle 77- aastane Donald Trump, teda ootab seal ees 81-aastane Joe Biden.

Kunagi pole pidanud USA valima kahe nii vana kandidaadi vahel. Trump oli juba president, Biden on ametisolev president. Trumpi vastu on esitatud mitu kriminaalsüüdistust, mis võivad ta ebasoodsate otsuste korral vanglasse viia. Bideni vanus ja tervis aga tekitab üha rohkem küsimusi, muretsetakse, et ta ei suuda enam korralikult tööd teha.

USA ühiskond on lõhenenud, see takistab juba ka kongressi tegevust. Demokraadid on lõhenenud mõõdukamaks tiivaks ja vasakpoolseks tiivaks. Sarnast lõhestumist on märgata ka vabariiklaste ridades, kus konservatiivsem tiib üritab end üha rohkem kehtestada. Samal ajal aga kaotavad riigis mõjuvõimu traditsioonilised meediaväljaanded, kuna avalikkus hangib uudiseid üha rohkem sotsiaalmeediast.

Pole veel selge, millal toimuvad valimiseelsed presidendidebatid. Kui need toimuma peaks, siis võib eeldada, et seal kõlavad solvangud ja verbaalsed rünnakud. Vaatlejad hakkavad valimisprogrammi asemel pigem jälgima kandidaatide vaimset võimekust, mis on seotud nende kõrge vanusega.

Presidendivalimiste ümber toimuva meediakära taustal peavad mõlemad kandidaadid seega veenma veel valijaid, et nad suudavad üldse seda ametit pidada. Biden peab veenma ameeriklasi, et tal on alles vaimne teravus, kuna peaaegu kolmveerand valijatest leiab, et ta on uuesti kandideerimiseks liiga vana. Trump peab ameeriklasi veenma, et temaga seotud kriminaalasjad ei järgne talle Valgesse Majja.

"Kui te kavatsete kunagi kasutada sõna "enneolematu", siis see on see valimistsükkel," ütles mõttekoja Brookings Institution teadur Elaine Kamarck

Trump on USA poliitikas ainulaadne tegelane, ta on muutnud kõiki ootusi kampaaniate läbiviimisel. Ta suudab sotsiaalmeedia kaudu oma toetajatega otse suhelda. Ta tegeleb oma vastaste demoniseerimisega ja kritiseerib isegi oma parteikaaslasi. Ta hoiatas Haley rahastajaid, et nad peavad otsima omale uue erakonna.

"Me vabaneme maailma Romneydest, rääkis Trump sel nädalal," viidades Utah' osariigi vabariiklasest senaatori Mitt Romney pensionile minekule

Vabariiklaste partei aga seisab Trumpi selja taga.

"See on Trumpi ajastu ja me ei tea sellest ajastust veel kõike. Ta on praegu Ameerika poliitikas kõige domineerivam tegelane ja kõik keerleb tema ümber," ütles Clintoni administratsiooni ajal Valges Majas töötanud Doug Sosnik

Trump kandideerib presidendiks juba kolmandat korda. Biden on varem kandideerinud nii asepresidendiks kui ka presidendiks. Mõlemad kandidaadid on seega tuntud ja neil on väga vähe valijatele öelda, mida valijad juba ei tea, vahendas The Wall Street Journal.

See viitab, et kampaaniat hakkavad mõjutama ka välised sündmused.

"Praegu oleme keskendunud sisserändele ja majandusele. Kui fookus nihkub probleemidele, millega Biden kipub paremini toime tulema, annaks see Bidenile eelise," ütles Trumpi toetava poliitilise tegevuskomisjoni (super Pac) küsitleja Tony Fabrizio.