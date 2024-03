Nikki Haley võitis eelvalimised USA pealinnas Washingtonis

Vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgiv Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley võitis pühapäeval peetud vabariiklaste eelvalimised Columbia ringkonnas ehk USA pealinnas Washingtonis. Tegemist on seni Haley ainsa võiduga USA vabariiklaste eelvalimistel.

Haley sai 1279 häält ehk 62,9 protsenti antud häältest, samas kui vabariiklaste soosik ekpresident Donald Trump pidi leppima 676 hääle ehk 33,2 protsendiga antud häältest.

"Pole üllatav, et vabariiklased, kes elavad kõige lähemal Washingtoni korralagedusele, eitavad Trumpi ja tema kaost," teatas Haley pressiesindaja Olivia Perez-Cubas pressiteates.

Lõuna-Carolina ekskuberneri kampaania lisas, et Nikki Haley on esimene naine ajaloos, kes on võitnud vabariiklaste eelvalimised üheski osariigis või territooriumil.

Vaatamata oma esimesele võidule, ei ennusta küsitlused Haleyle vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks saamist. Trump võitis kaheksa esimest eelvalimist veenva edumaaga enne seda, kui ta kaotas Haleyle USA pealinnas.

Trump püüdis esitleda oma esimest kaotust võiduna, viidates asjaolule, et Washingtoni vabariiklased on enamasti kõrgharitud ning paljud neist töötavad riigiametis. Trumpi toetajate tuumikuks on kõrghariduseta maal elavad inimesed.

"Olen meelega hoidunud Washingtoni hääletusest kõrvale, sest see on väheste delegaatidega "soo", millel pole positiivseid külgi," postitas Trump oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social.

Trump on korduvalt lubanud "kuivatada soo ära", pidades silmas pealinnas töötavaid ametnikke, keda ta lubab vallandada ja asendada endale lojaalsete inimestega valimisvõidu korral.

Haley võit USA pealinnas tagab talle 19 delegaadi toetust, kokku on vabariiklaste presidendikandidaadiks saamiseks vaja võita 1215 delegaati. Trumpil on hetkel juba üle 200 delegaati.

Juba teisipäeval leiab aset niinimetatud superteisipäev, mil hääletus toimub 15 USA osariigis korraga. Kokku jagatakse sel päeval 874 delegaati, ning küsitluste järgi võidab Trump lõviosa neist.

Pole teada, kas Haley jätkab kampaaniat eeldatavate superteisipäeva kaotuste järel. Suheldes reedel ajakirjanikega, ütles Lõuna-Carolina ekskuberner, et ta mõtleb ainult superteisipäevast, mitte edasistest plaanidest.

Haley peab esmaspäeval valimiseelset üritust Texases, kuid tema valimiskampaania pole seni avalikustanud ühtegi tulevast üritust.