Soome valitsus teeb säästueelarvet, ametiühingud ähvardavad streikidega

Soome valitsus alustab eelarvekõnelusi. Eelarve järgi, mille maht on ligi 90 miljardit eurot, üldine maksukoormus ei tõuse, aga oodata on tuntavaid kärpeid. Opositsioon ähvardab umbusaldusega, ametiühingud streigilainega.

Soome valitsus eesotsas Kokoomuse ja peaminister Petteri Orpoga on võtnud ülesandeks vähendada võlakoormust ja riigi kulusid.

Rahandusminister Riikka Purra (Põlissoomlased) märkis eelarvekõneluste eel, et valitsus tahab ametiaja jooksul eelarvet tugevdada kuue miljardi euro võrra ja muudatusi hakatakse tegema kohe, uuest aastast. Ta avaldas lootust, et kohanemine jätkub ka pärast selle valitsuse ametiaja lõppu, et saavutada eelarvetasakaal.

"Väga tähtis on algusest peale välja öelda, et meil on sellega tõsi taga ja see tähendab ühtlasi, et neid raskeid otsuseid püüame teha võimalikult ruttu," ütles Purra.

Ta lubas rahandusministeeriumi eelarveettepanekutest täpsemalt rääkida esmaspäeval.

Opositsioonis oleva Vasakliidu juht Li Andersson süüdistas valitsust selles, et enne valimisi ei olnud kärbetest konkreetselt juttu.

"Ükski valitsuserakondadest ei öelnud enne valimisi avameelselt, missuguseid kärpeid ollakse valmis tegema," ütles Andersson.

Üks suuremaid kärpekohti on sotsiaalkulud. Valitsus on seadnud eesmärgiks, et töötamine tasuks paremini ära kui toetuste peal elamine. Selleks on muuhulgas kavas muuta töötutoetusi nii, et mida kauem töökoha vastuvõtmisest kõrvale hoiad, seda väiksemaks toetused muutuvad.

Tööturul kavandatavad muudatused on ärritanud ametiühinguid. Mitu ametiliitu on teatanud, et seavad oma jõud kõrgendatud valmisolekusse, mis tähendab selget streigiähvardust.

Peaminister Petteri Orpol tuleb lisaks opositsioonile ja ametiliitudele seista silmitsi ka lõhedega valitsuse ridades. Uudistevaesel suvel on meedias pidevalt kajastatud valitsusse kuuluvate Põlissoomlaste vanu ja mitte nii väga vanu rassistlikke kirjutisi.

Rohelised ja vasakliit teatasid, et plaanivad kahele Põlissoomlaste ministrile umbusaldust avaldada. Tugev valitsus ei peaks opositsiooni umbusalduspüüdluste pärast eriti muretsema, aga Orpo valitsusse kuuluv rootslaste RKP on samuti rassistlike avalduste pärast väga pahane olnud.

Erakonna juht Anna-Maja Henriksson ütles, et ei saa lubada, et erakond usaldushääletusel valitsuskaaslasi toetab. Vähemalt on tema sõnul kavas seada oma tingimused, mis omakorda ei pruugi sobida Põlissoomlastele.

Omavaheline nääklemine ja kavandatavad säästumeetmed on viinud selleni, et vaid mõned kuud ametis olnud valitsuse toetus on märgatavalt langenud. Kui juunis oli nende toetus 50,6 protsenti, siis augustikuises küsitluses toetab praegust valitsust 48,5 protsenti vastanutest.