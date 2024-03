Kallas: ma ei hakka ALDE esikandidaadiks Euroopa Parlamendi valimistel

"Olen seda ettepanekut väga põhjalikult kaalunud, sellel on nii plusse kui miinuseid. Aga ma olen teavitanud ALDE juhtkonda oma otsusest sellesse rolli mitte asuda," ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kallas selgitas, et otsuse taga on tema soov jätkata Eesti peaministrina. "Raske on ära seletada, et olen Spitzenkandidat (esikandidaat), aga samas Euroopa Parlamenti ei kandideeri," tõdes ta. "Poole vinnaga kandideerimine oleks ebaaus," lisas peaminister.

Kallas rääkis ka, et talle tehtud ettepanek on suur tunnustus nii Eestile tervikuna, Eesti valitsusele kui ka talle endale. "Küllap on see märk, et oleme midagi õigesti teinud," märkis ta

Kallas tunnistas, et tema kandideerimine ALDE esikandidaadina, mis oleks eeldanud mitmel üle-euroopalisel debatil väitlemist teiste poliitperekondade esikandidaatidega andnuks küll võimaluse Eesti jaoks olulisi teemasid laiemalt tutvustada, kuid kindlasti saab seda ka muud moodi teha.

Välisminister ja Eesti 200 esimees Margus Tsahkna avaldas Kallase jutu peale heameelt ja ütles, et see on valitsusele hea uudis, et keegi enam ei spekuleeri, kas Kaja Kallas läheb ära või mitte.

ERR-i ajakirjanik Maria-Ann Rohemäe küsis Kallaselt hiljem, et kas ALDE esikandidaadist loobumine jätab siiski lahti teised uksed tähtsatele ametikohtadele Euroopa Liidus. Näiteks on Kallast seostatud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikohaga.

"Jah, Margus Tsahkna küll ütles, et see lõpetab spekulatsioonid, aga ma ütlen: "Nonii. Hoia mu õlut!". Praegu olen ma otsuse teinud, et jätkan peaministrina. Kas ma olen aegade lõpuni peaminister, seda ma kinnitada ei saa. Ma ei usu, et need spekulatsioonid lõpevad. Minu nimi on erinevates kohtades läbi käinud," vastas Kallas.