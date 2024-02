Kallas peab lähiajal otsustama ALDE esikandidaadiks pürgimise

Postimees märgib, et Kallasel on reaalne võimalus saada ALDE esikandidaadiks ja tal tuleks otsus teha 20.–21. märtsil toimuva ALDE kongressi ajaks.

"Eks ma olen kaalunud neid plusse-miinuseid," ütles Kallas Postimehele.

Kallas rõhutas, et liberaalide esikandidaadiks olek tähendaks eelkõige liberaalide abistamist, oma tuntusega - osalemist neljal valimisdebatil, kuid mitte tingimata Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimist.

Postimees osutas samas, et spitzen­kandidatin'iks olemine segab paratamatult peaministritööd.

"See on ka üks kaalutluskoht. Kui ma ütleksin, et lähen aitama neid liberaale, siis Eesti ajakirjandus lööks mind kohe seina külge: "Tšau, pakaa, nägemist."," ütles ka Kallas ise ajalehele. Seega võiks esikandidaadiks saamine eeldada, et Kallas astub peaministri kohalt tagasi.