Valitsus loobub lubadusest hoida keskmine vanaduspension tulumaksuvaba

Valitsuse koalitsioonilepingus seisab sotsiaalpoliitika rubriigi esimese punktina lubadus hoida keskmine vanaduspension tulumaksuvaba.

Kolmapäeval otsustas valitsus, et alates 2025. aastast jääb pensionide tulumaksuvaba piir püsima 776 eurole kuus. Samas rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab keskmine pension 2025. aastal 826 euroni. Ehk tulumaksuvaba määraga peaks 2025. aastal prognoositavalt keskmiselt pensionilt tasuma tulumaksu 11 eurot kuus ehk 132 eurot aastas.

"Lihtsalt me oleme eelarvega sellises kohas, kus see summa meile iga aastaga käib üle jõu. See oli meil koalitsioonileppes, kokkuleppes, siis kui me panime kokku riigi eelarvestrateegiat, et me peame selle sammu hetkel tegema lihtsalt sellepärast, et need uued rahalised vajadused, mis meil on ka riigikaitsega seoses, on meile selle väljakutse esitanud, et me peame vaatama, et saaks kulusid siit kokku hoida," ütles Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) lisas, et riigi eelarvestrateegia perioodil aastani 2027 kasvab vaid indekseerimisega pensionide kulu rohkem kui miljard eurot ja käesoleval aastal üle 220 miljoni euro.

"Need kulud, mis riigil on, on hästi suured ja me peame kogu aeg ka vaatama neid võimekusi, mis meil tegelikult on. Kui palju me korjame maksuraha ja kui palju riik on võtnud endale kohustusi oma elanike ees, et need oleksid korrelatsioonis," lausus Riisalo.

Riisalo lisas, et valitsusele ja riigikogule jääb alati võimalus teha pensionäridele tulumaksuvabastuse tõusu ad hoc korras.

Välisminister ja Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles, et pensionide indekseerimine paneb riigi eelarvele korraliku koormuse, aga seda ei ole plaanis muuta. "See lae peale panemine on täna lihtsalt vajalik," sõnas Tsahkna.

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets nõustus Signe Riisaloga ja lisas, et alternatiiv oleks käibemaksu või tulumaksu iga-aastane tõstmine. "Kuna majanduskasv hetkel riigi eelarvesse raha juurde ei too, siis seda tuleks maksudega tuua. On arusaadav, et lõpuks me jõuaks nii absurdsesse olukorda, me suudaks maksusüsteemiga Soomest päris kiiresti selliselt ette panna," rääkis Läänemets.

Kõikide koalitsioonierakondade esindajad kinnitasid, et pensionitõusu indekseerimise süsteemi ei ole plaanis muuta.