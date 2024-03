Rohelised ja Parempoolsed lähevad eurovalimistele täisnimekirjaga

Parempoolsete pressiesindaja Kristjan Jõevere ütles ERR-ile, et Parempoolsed tulevad Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjaga välja 13. aprillil toimuval erakonna volikogul. Varem ei olnud ta valmis põhilisi kandidaate avaldama ega ka seda, kas erakonna juhist Lavly Perlingust saab esinumber. Samas on Perling ERR-ile kinnitanud, et ta kandideerib.

Jõevere rääkis, et Parempoolsed lähevad eurovalimistele vastu täisnimekirjaga, eesmärgiga võtta vähemalt üks mandaat.

"Töö nii nimekirja, programmi kui ka kampaaniaga on lõpusirgel. Erakonna aktiivsemad liikmed said oma mõtteid vahetada oma ala tippudega nii kliima, julgeoleku, Euroopa Liidu õiguse, välispoliitika kui ka Euroopa Liidu tuleviku väljakutsete osas juba veebruaris Parempoolsete talvekoolis," ütles Jõevere.

"Parempoolsed tagaks senisest jõulisemalt Eesti huvide kaitse Brüsselis, mis varasematel eurosaadikutel alati õnnestunud ei ole ning sellest lähtub ka meie valimisplatvorm, sealhulgas kandidaatide valik ja programmi sisu. Meie hoiak on, et Eesti praegune praktika võtta üle kõik Euroopa Liidu õigusaktid maksimaalsel võimalikul viisil ei ole ainuvõimalik ega ka meile parim lähenemisviis. N-ö vana Euroopa lähtub sageli Euroopa Liidu õigusaktide rakendamisel rohkem riikide kohalikest omapäradest, sageli ühisregulatsioone minimaalselt vajalikul määral rakendades. Eesti peab julgema Euroopa Liidu õiguse üle võtta just meie õigus- ja kultuuriruumi sobival moel," rääkis Jõevere.

Evelyn Sepp: rohelised on poliitikamaastikul tagasi

Erakonna Eestimaa Rohelised juht Evelyn Sepp ütles ERR-ile, et rohelised lähevad valimistele samuti täisnimekirjaga ning eesmärgiga võtta kindlasti üks mandaat.

"Rohelised on poliitikamaastikul absoluutselt tõsiseltvõetavalt tagasi. Pole mingit kahtlust, et me oleme ka väga tõsiseltvõetav alternatiiv kõigele sellele, mis täna Eesti sisepoliitikas toimub, kui ka sellele, mis toimub Euroopa Parlamendi

suurtes fraktsioonides," lausus Sepp.

Sepa sõnul kinnitavad rohelised valimisnimekirja märtsi lõpus ning enne seda ei olnud Sepp nõus ka põhilisi kandidaate välja ütlema.

Ta kinnitas, et ta ise kandideerib, aga ei öelnud veel, kas temast võiks saada esinumber.

"Erakonna nimekiri on heas tasakaalus. On laia valdkonna eksperte, on poliitikuid, on noori, on vanu inimesi. Ja mis kõige olulisem – me absoluutselt kavatseme keskenduda kõige olulisemate muutuste juhtimisele ja kõige olulisemate probleemide sõnastamisele, et saaks anda peale diagnoosi ka lahendusi," sõnas Sepp.

"Ma iseenda osas saan niipalju kinnitada, et plaan on kandideerida ja anda oma tõsine panus. Aga nagu te teate, on rohelistel alati traditsiooniks kaks esinumbrit. Nii et sellest johtuvalt ei saa ma seda rohkem hetkel avada," rääkis Sepp.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad selle aasta 6.–9. juunil.