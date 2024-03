Orban sõidab Trumpile külla

Ajaleht The Guardian kirjutab, et Ungari peaminister Viktor Orban sõidab sel nädalal USA-sse, kuid Valge Maja pole talle kutset saatnudki. Orban sõidab hoopis Floridasse ja kohtub seal vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpiga.

Orban sõidab sel nädalal USA-sse, kuid ei pruugi seal kohtuda ühegi Bideni administratsiooni ametnikuga. Reedel kohtub ta aga Floridas Trumpiga, vahendas The Guardian.

Orbani USA visiiti jälgitakse nüüd tähelepanelikult. Mõned vaatlejad muretsevad, et Orban võib hakata USA-s levitama oma jutupunkte, mida peetakse Kremli-meelseteks.

Ungari vastuluure endine ametnik Peter Buda ütles, et liberaalne rahvusvaheline kord on tõsise rünnaku all ning Orban on panustanud selle kokkuvarisemisele. Buda sõnul võib Orban teha USA-s Venemaa kasuks lobitööd.

"Nii Orbani kui Putini jutt keskendub "rahuläbirääkimistele", millest oleks venelastele kahtlemata kasu," rääkis Buda.

Orban on varem avaldanud lootust, et Washingtoni ja Brüsseli välispoliitiline kurss muutub.

"Aasta lõpus näeb globaalne poliitiline areen hoopis teistsugune välja kui selle aasta alguses ning jumala abiga Ungari manööverdamise ruum ei vähene, vaid laieneb sellisel määral, mida me pole ammu näinud," rääkis Orban selle aasta alguses peetud kõnes.

Orban rääkis toona, et soovib väga näha Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. Orbani plaanitav kohtumine Trumpiga tekitab nüüd Washingtonis küsimusi.

Analüütikud leiavad, et Orban üritab saada rahvusvahelise konservatiivse liikumise juhtfiguuriks. Orban pole aga varem USA konservatiividega hästi läbi saanud. 2014. aastal nimetas senaator John McCain Orbanit uusfašistlikuks diktaatoriks.

Nüüd üritab Budapest oma sidemeid USA konservatiividega tugevdada ja kulutab selleks ka palju raha. Asjasse on kaasatud veel Ungari saatkond Washingtonis, mis on võõrustanud endist vabariiklaste presidendikandidaati Vivek Ramaswamyt.