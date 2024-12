Orban kohtus Floridas Trumpi ja Muskiga

"USA täna. Tulevik on alanud! Pärastlõuna Mar-a-Lagos koos @realDonaldTrumpi, @elonmuski ja @michaelgwaltziga," kirjutas Orban rohkem üksikasju jagamata. Kohtumine toimus Trumpi kodus Mar-a-Lagos. Trump on nimetanud Michael Waltzi oma tulevase administratsiooni riiklikuks julgeolekunõunikuks ning Muski juhtima bürokraatia vähendamist.

USA today. The future has begun!

An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq