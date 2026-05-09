Ungari parlament valis Magyari Orbani asemel peaministriks
Ungari seadusandjad valisid laupäeval ametlikult riigi uueks peaministriks Euroopa-meelse konservatiivi Peter Magyari, kes võitis läinud kuul valimised, mis lõpetasid Viktor Orbani 16 aastat väldanud võimuperioodi.
Parlament valis Magyari peaministriks 140 poolt- ja 54 vastuhäälega, üks saadik jäi erapooletuks.
Hääletus leidis aset aprillikuiste valimiste järel kokku tulnud parlamendi uue koosseisu avaistungil.
