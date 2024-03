USA kongress ähvardas Tiktoki keelustada

Ajaleht The Times kirjutab, et kongressi ähvardus ei meeldinud Tiktoki noortele kasutajatele ning poliitikud hakkasid saama kaebekirju. Sellest hoolimata kiitis esindajatekoja kaubanduskomisjon ühehäälset heaks eelnõu, mille kohaselt peab Hiina ettevõte ByteDance oma osaluse Tiktokis maha müüma.

Kui mõlemad kojad selle eelnõu vastu võtavad ja president selle heaks kiidab, siis on ByteDance'il aega pool aastat, et firma saaks oma osaluse Tiktokis maha müüa. Vastasel juhul keelatakse Titkok USA-s.

Tiktoki noored fännid pole nüüd selle eelnõuga rahul, nad kasutavad seda platvormi peamiselt meelelahutuseks. USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Chris Wray ütles aga juba eelmisel aastal, et TikTok tekitab probleeme USA riiklikule julgeolekule.

"See on tööriist, mis on lõppkokkuvõttes Hiina valitsuse kontrolli all," märkis Wray.

ByteDance'i peakorter asub Pekingis. Tehnoloogiafirma väidab, et see on eraomanduses ning Hiina kompartei ei pääse Tiktoki sisule ligi. ByteDance tõi Hiina turule Tiktoki analoogi Douyini, seal tegutsevad vabalt ka kompartei tsensorid.

Demokraadist kongressisaadik Frank Pallone ütles, et kui Tiktoki ja ByteDance'i teed lähevad lahku, siis saavad USA kasutajad populaarset platvormi edasi kasutada. Vabariiklasest saadik Mike Gallagher võrdles ByteDance'i omandiõigust "kasvajaga", mille eemaldamine "päästaks patsiendi".