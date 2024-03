Kallas: meie sõdurid Ukrainasse sõdima ei lähe

"See, mida kõik teiste riikide juhid teevad ja teen ka mina, on lüüa maha seda palli, mis igal pool tõlgetes tuli, justkui räägiti maavägede saatmisest. Ei räägitud maavägede saatmisest, räägiti sellest, et sõdureid sinna saata. Täpselt samamoodi saan mina teile kinnitada, et meie sõdurid sinna sõdima ei lähe. Seda ma saan teile kinnitada, täpselt samamoodi, nagu on teised riigijuhid kinnitanud," ütles Kallas riigikogu infotunnis.

Kallas lisas, et kõikides riikides on hirm, et minnakse sõtta, mistõttu on ta teadlik, mida erinevad riigijuhid on öelnud. Ta ütles ka, et Ukraina ei ole küsinud sõdureid, vaid laskemoona ja õhukaitset.

"Sellepärast et me ei läheks sinna sõtta, peame me tegema neid pingutusi, mida me teeme, selleks, et see sõda lõppeks Ukrainas. Et see sõda lõppeks Ukrainas ja see on see, mida ukrainlased on meilt küsinud. Nad ei ole küsinud sõdureid, nad ei ole küsinud maavägesid. Nad on küsinud laskemoona, nad on küsinud õhukaitset, nad on küsinud sõdurite treenimist ja seda kõike me teeme. Ja on küsinud ka toetust. On küsinud poliitilist isoleerimist, kõike seda me ka teeme."

Riigikogu infotunnis kiskus enne seda väga tuliseks, sest EKRE saadikuid ei rahuldanud see, mida peaminister neile alul vastas. Varro Vooglaid meenutas oma küsimuses, et 26. veebruaril Pariisis toimunud kohtumisel käis Prantsusmaa president Macron välja mõtte, et Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid võiksid viia oma maaväed Ukrainasse sisse, et aidata Ukrainal alistada sõjas Venemaa. Kuna Macroni ettepaneku elluviimine tähendaks Vooglaiu hinnangul sisuliselt Venemaaga sõtta astumist, siis esitas ta Kallasele kolm küsimust.

"Esiteks, kas te kinnitate selgesõnaliselt ja konkreetselt, et kuni praeguse ajani ei ole ükski kaitseväe tegevteenistuja ega reservist ükskõik millises staatuses või ükskõik millises rollis saadetud Eesti vabariigi poolt Ukrainas sõjategevuses osalema? Teiseks, kas te annate sarnaselt mitmete teiste Euroopa riikide valitsusjuhtidele oma rahvale ja ka kaitseväele kinnituse, et kuni teie olete peaminister, ei sekku kaitsevägi üheski aspektis sõjategevusse Ukrainas, et mitte viia Eesti vabariiki sõtta Venemaaga? Ja kolmandaks, kas te kinnitate, et ajal, mil sõda on jõudnud või on jõudmas Eestisse – kui see peaks juhtuma – ei evakueeru te Eesti vabariigi territooriumilt, vaid jääda solidaarseks Eesti rahva saatusega, mille määramisel te oma ametile vastavalt vastutust kannate?" küsis Vooglaid.