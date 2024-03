Poola välisminister ei pea NATO vägede kohalolekut Ukrainas mõeldamatuks

Poola välisminister Radek Sikorski ütles, et NATO vägede kohalolek Ukrainas ei ole mõeldamatu ning ta hindab Prantsusmaa presidenti selle eest, et ta seda ei välistanud.

Sikorski tegi sellekohase märkuse reedel Poola parlamendis toimunud arutelul, millega tähistati Poola NATO liikmelisuse 25. aastapäeva. Hiljem edastas Poola välisministeerium need kommentaarid inglise keeles.

Eelmisel kuul ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et välistada ei saa lääne vägede saatmist Ukrainasse, mis kutsus esile teiste riigijuhtide pahameele.

Prantsuse ametnikud püüdsid hiljem Macroni väljaütlemisi selgitada ja vastureaktsiooni maha suruda, rõhutades samas vajadust saata Venemaale selge signaal, et ta ei suuda sõda Ukraina vastu võita.

Kreml on hoiatanud, et kui NATO saadab Ukrainasse lahingvägesid, on otsene konflikt alliansi ja Venemaa vahel vältimatu. Venemaa autoritaarne president Vladimir Putin väitis, et selline samm võib tekitada ülemaailmse tuumakonflikti.

Poola peaminister Donald Tusk oli üks Euroopa liidritest, kes pärast Macroni sõnavõttu välistas vägede saatmise Ukrainasse, kinnitades, et "Poola ei kavatse saata oma vägesid Ukraina territooriumile".

Ka Sikorski ei rääkinud plaanist saata Poola väed Ukrainasse, kuid ta andis ette teise tooni.

"NATO vägede kohalolek Ukrainas ei ole mõeldamatu," ütles ta välisministeeriumi teatel. Ta märkis, et hindab Macroni algatust, "sest see seisneb selles, et Putin on hirmul, mitte meie pole hirmul Putini pärast."

Poola asub NATO alliansi idatiival ja tal on ühine piir Ukrainaga. Poola on varem olnud Venemaa kontrolli all ja seal kardetakse, et kui Venemaa võidab Ukrainas, võib ta järgmisena sihikule võtta teised piirkonna riigid, mida Moskva peab oma huvisfääriks.