EL võib Venemaa külmutatud varade intressitulu kasutusele võtta juulist

Ajalehe Financial Times andmetel on Euroopa Komisjon välja töötamas plaani, millega saaks juba üsna käegakatsutavas tulevikus võtta kastutusele Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressid. Siinkohal tuleb meeldetuletuseks öelda, et jaanuari lõpus tegid riigid otsuse see raha kõrvale panna.

Kuid toona ei olnud just nimelt seda kava, kuidas vahendid kasutusele võtta ehk Brüssel on Eesti tagant lükatud otsust jupitanud ning sellega venitanud, kuid vaikselt liigutakse raha väljamaksetele lähemale. Ning kui raha juba välja makstakse, siis võib seda protsessi pidada ka juba tagasipöördumatuks.

Financial Timesi andmetel võiks see summa olla ligi kaks kuni kolm miljardit eurot aastas, mis pole sõda arvestades just hiiglaslik summa. Ent ajahetkel, mil USA pole suutnud oma abipaketti endiselt heaks kiita, pakub ka see väljavaade mingitki lootust.

Ajalehe Euroopa Komisjoni ametnikest allikate sõnul võiks esimene raha Kiievi käsutusse jõuda juulis. Kuid selleks peaks järgmisel nädalal kogunev Euroopa Ülemkogu seda positiivselt hindama. See ei pruugi nii lihtne olla, arvestades teada, tuntud Ungari peaministrit Viktor Orbani.

Tegelikult võib tema sõna olla kõige määravam selles, kuidas raha kasutatakse. Kui esialgu oli juttu miljardite kasutamisest Ukraina üles ehitamiseks, siis eelmisel kuul leidis komisjoni president Ursula von der Leyen, et neid võiks kasutada ka relvade ostmiseks. Väidetavalt ei sobiks see Orbanile, aga ka mõnele teisele riigile.