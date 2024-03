Venemaa keelas riiki sisenemise kümnele Eesti juhtpoliitikule

Vene välisministeerium avaldas teisipäeval Eesti, Läti ja Leedu juhtivate poliitikute nimekirja, kellele keelatakse sisenemine Vene Föderatsiooni territooriumile. Eestlastest on väljatoodud nimekirjas kümme poliitikut.

"Balti riikide vaenulik poliitika Venemaa suhtes, Eesti, Läti ja Leedu aktiivne lobitöö meie riigi vastu suunatud sanktsioonide kehtestamise nimel, sekkumine Venemaa siseasjadesse, venekeelse elanikkonna tagakiusamine, barbaarne kampaania Nõukogude sõduritele pühendatud monumentide massiliseks lammutamiseks, ajaloo ümberkirjutamine, natsismi ülistamine ja baltlaste kuritegelik tegevus Kiievi režiimile relvade pumpamiseks nõuab vastumeetmeid nende tegude osaliste suhtes," öeldakse Vene välisministeeriumi teates.

Samas öeldakse, et Venemaale sissesõit on keelatud kokku 347 Balti riikide kodanikule, kuid oma kodulehel avaldab ministeerium ainult nende nimed, keda hindab Venemaa suhtes kõige vaenulikumateks. Ministeerium rõhutas, et võib keelunimekirja igal hetkel uusi inimesi lisada.

Eesti poliitikutest on nimekirjas peaminister Kaja Kallas, endine president Kersti Kaljulaid, riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross, justiitsminister Kalle Laanet, riigikogu endine liige Mihhail Lotman, riigikogu liige ja endine riigikogu esimees Henn Põlluaas, riigikogu liige ja endine peaminister Jüri Ratas, riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikogu esimees Lauri Hussar ja välisminister Margus Tsahkna.

Teisipäeval sai teatavaks ka Venemaa otsus kuulutada Eesti siseminister Lauri Läänemetsa tagaotsitavaks. Juba veebruari keskel selgus, et Vene siseministeeriumi tagaotsitavate andmebaasis on teiste seas ka Eesti peaminister Kaja Kallas ja riigisekretär Taimar Peterkop. Neile heidetakse ette osalust Nõukogude armeele pühendatud monumentide teisaldamises.