Eesti ja Läti kutsusid välja Venemaa asjuri

Eesti välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri Eestis Lenar Salimullini seoses Eesti peaministri Kaja Kallase ning Eesti riigisekretäri Taimar Peterkopi lisamisega Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate inimeste nimekirja.

Välisministeeriumi esindaja avaldas Venemaa ajutisele asjurile nördimust, et Eesti ametiisikute nimed on kantud Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate inimeste nimekirja. Välisministeerium palus asjurilt sellele infole kirjalikku selgitust.

Ühtlasi informeeris välisministeerium Venemaa esindajat, et sellised sammud Venemaa riigi poolt ei avalda meie poliitikale soovitud mõju ning Eesti ei muuda oma suunda Ukraina toetamisel.

Teisipäeval selgus, et Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate andmebaasis on Eesti peaminister Kaja Kallas ja riigisekretär Taimar Peterkop ning kümned Läti poliitikud. Nende seas on endine siseminister Marija Golubeva, Läti seimi eelmise koosseisu 59 liiget ja 15 Riia linnavolikogu liiget. Kõik nad on avaldanud toetust punamonumentide eemaldamisele.

Seetõttu kutsus ka Läti välisministeerium Venemaa saatkonna ajutise asjuri Oleg Zõkovi nimekirja kohta selgitusi andma, vahendas LSM.

2022. aasta mais otsustas Läti seim taganeda Venemaaga sõlmitud nõukogudeaegsete mälestusmärkide säilitamise lepingust, mis viis paljude punamonumentide teisaldamiseni avalikust ruumist, sh Riias.

Praeguseks on teada, et 68-st lepingu lõpetamise poolt hääletanud parlamendiliikmest on 59 kuulutatud tagaotsitavaks. Ühtki selle seaduse vastu sõna võtnud erakonna Üksmeel liiget tagaotsitavate nimekirja ei kantud.

Läti välisministeerium teatas veel, et teeb nimekirja osas koostööd ka oma Euroopa Liidu partneritega.