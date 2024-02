ERR Soomes: soomlased ootavad uuelt presidendilt välispoliitika edendamist

Nii Pekka Haavisto kui ka Alexander Stubbi pooldajad on veendunud, et eelseisvatel presidendivalimistel võidab just nende kandidaat, sest arvamusküsitluste kohaselt on kahe kandidaadi vahe endiselt väga väike. Viimaste küsitluste kohaselt juhib Stubb Haavisto ees kaheksa protsendiga. Eeskätt ootavad soomlased uuelt presidendilt kindlat välispoliitikat praeguses raskes rahvusvahelises olukorras.

Helsingi elanik ja estofiil Elis Henell ootab Helsingi pearaudteejaamas rongi, sest peab tööasjus nädalavahetuseks Tamperesse sõitma. Valimata tal seetõttu ei jää, sest ta on oma otsuse juba eelhääletusel langetanud. Estofiilina ootab Henell uuelt presidendilt ka hooandmist Soome ja Eesti küll niigi hoogsatele suhetele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Soome NATO liikmesus avab täiesti uusi võimalusi kaitsekoostööks mitte ainult Eesti ja Balti riikidega, vaid ka Põhjamaadega, kellega kaitsekoostöö on seni olnud üsna raske, just selle NATO-küsimuse tõttu," rääkis Henell.



Rong sõidab aga ka Vantaasse, kus Myyrmäe kaubanduskeskuse juurde on arvukalt kogunenud nii Pekka Haavisto kui ka Alexander Stubbi pooldajaid.

Vantaas käib veel äge kampaania mõlema kandidaadi toetuseks ja samamoodi ka teistes Soome linnades. Et kandidaatide vahe protsentides on veel üsna väike, usuvad mõlemad leerid, et just nende kandidaat saab Soome uueks presidendiks.



"No presidendi tegevuse tuum sellisel ajal, kui Soome on mõnevõrra muutumas, oleks mingil moel saada kogu see seltskond ühes hingama," ütles Pekka Haavisto toetaja Vantaas Salla Maari Muhonen.



"Praeguses Soomes on presidendi roll päris kindlasti riigi rahu tagamine, inimeste ühtsuse tekitamine, et inimesed ei eralduks eri leeridesse," lisas veel üks Haavisto toetaja Johanna Latti.



Alexander Stubbi toetaja Vantaas Siri Ahokas ütles aga, et heade suhete loomine maailma riikide ja metropolidega on see tähtsaim ülesanne.

Teine Stubbi toetaja Jashanica Xhemail tõstis esile julgeoleku tähtsust.

"Välispoliitika on kõigist kõige tähtsam asi, ka julgeolek, kuidas meie julgeolekut siin tagatakse ja muu taoline," sõnas ta.



Vantaas kohtus viimasel kampaaniapäeval valijatega ka presidendikandidaat Alexander Stubb ise.



"Välis- ja julgeolekupoliitikat tuleb alati teha perspektiiviga, selles tuleb vältida äkilisi liigutusi, peab olema pikk plaan. Ise olen pooldanud NATO liikmesust

juba pikemat aega," ütles Koonderakonna presidendikandidaat Alexander Stubb.



Elis Henell väljendab paljude soomlaste arusaama, öeldes, et välisministri asi on teha praktilist, igapäevast välispoliitikat, aga presidendi asi on anda välispoliitikale suund ja seda ka hoida.