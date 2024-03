ERR Lätis: KNAB uurib väidetavat ümbrikupalga maksmist Ühtsuse büroos

Endine Ühtsuse büroo töötaja ja selle nädala esmaspäevast ka parteist välja visatud Normunds Orleans väidab, et ümbrikupalka hakati maksma juba kuue või seitsme aasta eest. Orleans olevat teavitanud sellest nii endist peaministrit Krišjanis Karinšit kui ka praegust valitsusjuhti Evika Silinat, kuid midagi polevat ette võetud.

"Aktuaalse kaamera" telefonikõne võttis Orleans küll vastu, kuid edastas telefoni oma pojast õiguskonsultandile Karlis Orleansile.

"See pole ühekordne juhtum, ümbrikupalka on makstud aastaid. Sellele on juhitud parteijuhtide tähelepanu, kuid midagi pole muutunud. Nii parteiühendus Uus Ühtsus kui ka partei Ühtsus eitavad kõike ja seepärast uurivad asja õiguskaitseorganid. Oleme esitanud neile kõik asitõendid, mis meil on. Võimul olevat Uut Ühtsust ja sellesse kuuluvat Ühtsust pole võimalik eristada – need on samad inimesed samades ruumides, kuigi juriidiliselt on nad erinevad. Normunds Orleans töötas neist mõlemas ja oli neis büroojuht. Mõlemal pool pandi toime rikkumisi," rääkis ta.

Ühtsuse juhid on kõik süüdistused tagasi lükanud – midagi seadusevastast ei leidnud ei partei eetikakomisjon ega siseaudit. Peaminister on praegu visiidil USA-s.

Korruptsioonitõrje büroosse on asja uurimiseks pöördunud mõlemad osapooled.

"Toimub väga häälekas ja tõenäoliselt poliitikast kantud mainerünnak Ühtsuse vastu. Usun, et partei kaebab selle süüdistaja peale õiguskaitseorganitesse," ütles Läti justiitsminister Inese Libina-Egnere.

Kas Lätis on puhkemas poliitiline kriis, sõltub uurimistulemustest.

Ühtsus on olnud palju aastaid Lätis üks häälekamaid ümbrikupalkade ja varimajanduse vastu võitlejaid. Ühtsusele kuulub lisaks peaministrile nii rahandus-, sise-, välis- ka justiitsministri koht.

Teave võimalikust ümbrikupalkade maksmisest erakonna büroos võib poliitikute mainet üsna tuntavalt kahjustada.

Samuti Ühtsusest võrsunud president Edgars Rinkevićs loodab, et õiguskaitseorganid toovad tõe kiiresti päevavalgele.