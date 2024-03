"Impulss": inimesed peavad oma andmeid kelmide eest paremini kaitsma

Stuudios arutasid interneti- ja telefonipettuste teemal investor Kristi Saare, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre, tehnoloogiaajakirjanik Jakob Rosin ja SEB turbejuht Kätlin Kukk.

Investor Kristi Saare sõnul on üks pettasaamise komponentidest vähene rahatarkus – inimesed langevad tihti liiga ahvatlevate rahateenimisvõimaluste ohvriks. "Viiekümnest eurost ei saa hetkega tuhandeid," ütles Saare.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et pettasaamise taga ei ole ahnus, vaid organiseeritud kuritegevus. Ta soovitas inimestel mõelda, enne oma andmete jagamist.

SEB turbejuht Kätlin Kuke sõnul pole küsimus selles, kas inimene saab petta, vaid, et millal.

Kuigi Eestis ei ole tehisintellekti-pettused levinud, peavad eestlased Kuke sõnul olema valmis, et need siia jõuavad.

Tehnoloogiaajakirjanik Jakob Rosin ütles, et inimese häält, nägu ja miimikat on raske kaitsta, kuna see on tihti inimeste enda poolt internetti üles pandud. Selle tõttu saab inimesi panna tehisintellekti abil ütlema asju, mida nad öelnud ei ole.

Rosin soovitas olukorras, kus sõber teeb internetis kahtlusäratava pakkumise, kontakteeruda temaga mõnes teises keskkonnas. Rosina sõnul ei eksisteeri ühtset pettureid tuvastavat algoritmi. Sageli võib petukonto taga olla inimene, mitte robot.

Saare märkis, et kuigi politsei võib teha väga palju, et ennetada petta saamist, siis lõpuks vastutab ikkagi inimene ise.

Kukk nõustus Kristi Saarega, et inimesed ise on esimene kaitseliin. Ta tõi paralleeli olukorraga, kus inimene lukustab kodust lahkudes ukse. Sarnaselt peaks ka inimene oma andmetesse suhtuma.

Kukk ütles, et palju on olukordi, kus inimene väidab, et pettus toimus iseenesest, kuid hiljem on selgunud, et inimene oli ikkagi ise oma koode jaganud. "Olge ettevaatlikud, kuhu te oma koode jagate," ütles Kukk.

Rosin arvas, et tulevikus läheb olukord pettuste kohapealt hullemaks, kuna arenevad võimalused inimeste käitumist ja kõnemaneeri kopeerida.

Saare sõnul on pettasaanute arv kordades suurem kui nende, kes on teinud politseile avalduse.