Euroopa Liit leppis kokku uutes internetipettuste vastastes reeglites

Euroopa Liidu valitsused ja Euroopa Parlament leppisid neljapäeval kokku uutes eeskirjades, mis sunnivad panku ja teisi makseteenuse pakkujaid oma kliente paremini kaitsma internetipettuste, varjatud tasude ja andmete lekke eest.

Uued eeskirjad panevad makseteenuse pakkujad vastutama klientide kahjude katmise eest, kui nad ei rakenda asjakohaseid pettuste ennetamise mehhanisme. Samuti sunnivad uued reeglid neid kahtlaseid tehinguid külmutama.

Reeglid panevad veebiplatvormidele ka kohustuse eemaldada petureklaamid ja kohustavad platvorme, mis seda ei tee, kandma kulud, mida pangad on teinud oma klientidele pettustega seotud kulude hüvitamiseks .

Õigusakt peaks andma rohkem selgust maksetasude osas, tagama parema juurdepääsu sularahale maapiirkondades ja lihtsustama makseteenuse pakkujatel teabe saamist pankadelt.

See sunniks panku ka tagama juurdepääsu reaalsete töötajatega klienditeenindusele ja mitte piirduma vestlusrobotitega.

Parlament ja liikmesriigid peavad eeskirjad veel enne nende jõustumist ametlikult vastu võtma, kuid neljapäeval sõlmitud kokkuleppe järel ei tohiks see enam keeruline olla.