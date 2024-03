Soome kaalub suhkru-, soola- ja transrasvamaksu kehtestamist

Soome rahandusminister Riikka Purra tahab suurendada inimeste tervisele kahjulike toodete maksustamist ning rääkis suhkru-, soola- ja transrasvamaksu kehtestamist. Samuti leiab Purra, et elektriautode omanike maksukoormus peaks kasvama.

Sügisel teatas Soome valitsus, et plaanib eelarvet kärpida. Nüüd räägib Purra ka maksude tõstmisest. Tema sõnul tarbitakse transrasvu, soola ja suhkrut liigselt, nagu ka alkoholi ja tubakat. Seetõttu tuleks kaaluda nende maksustamist, vahendas Yle.

Purra sõnul tuleb kaaluda niinimetatud tervisemaksu kehtestamist. Tema sõnul võiks tervise parandamise edendamist toetada uut laadi maksupoliitikaga.

"Ja kui arvestada, et inimene on Kuul käinud, ei võiks eeldada, et tervisemaksu oleks täiesti võimatu rakendada," rääkis Purra.

Riikka Purra Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLIVIER HOSLET

Soomes on tegelikult juba tervisemaksu kogemus olemas. Aastatel 2011-2017 kehtis jäätisele ja maiustutele niinimetatud magusamaks, aga samas küpsetisi ja magusaid piimatooteid see ei puudutanud.

Purra andis veel mõista, et kütusega sõitvate autode asemel tuleks rohkem maksustada elektriga sõitvaid autosid. Samuti lubas ta, et valitsus reformib kinnisvara maksustamist. Tema sõnul tahab valitsus saavutada nii maksukoormuse õiglasema jaotuse.