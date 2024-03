Rahandusministeerium valmistab ette auto erisoodustusmaksu tõstmist

Liivamägi ütles teisipäeval riigikogus toimunud automaksu eelnõu arutelul, et erisoodustusi on vaja kaasajastada ja viia need elatustaseme tõusuga kooskõlla.

Liivamägi kinnitas ERR-ile, et erisoodustusi vaadatakse praegu üle ning vajadusel neid muudetakse. Näiteks on kavas autode erisoodustuse tõstmine.

"Autode erisoodustuse ülevaatamine toimub koos isikliku sõiduauto kasutamise eest makstava hüvitise ülevaatamisega, mille maksuvabad piirmäärad on 2014. aastast pärit ja vajavad kaasajastamist. Kuna auto omamise ja kasutamisega seotud kulud on tõusnud, on vajalik kaasajastada mõlemat poolt – nii erisoodustuse hinda kui isikliku auto kasutamise hüvitist," lausus ta.

Kuivõrd protsess on alles alguses, siis konkreetsete määradeni, kui palju maks tõuseb, pole me veel jõutud, lisas Liivamägi.

Autode puhul tuleb praegu erisoodustusmaksu maksta uue sõiduauto puhul 1,96 eurot kilovati (auto mootori võimsus) kohta kuus; üle viie aasta vanuse sõiduauto eest tuleb maksta 1,47 eurot kilovati kohta kuus.

Liivamägi sõnul vaadatakse üle ka ülejäänud erisoodustused.

"Lisaks vaatame üle mitmed teised maksuvabastuse piirmäärad ja kohendame, kus vaja – ka muud piirmäärad on pikalt püsinud muutumata, kuid üldine hinnatase on kõvasti kerkinud. Need kõik oleksid maksumaksjale kasulikud tõusud," lausus ta.

Ka on kaalumisel sporditoetuse kasutamisvõimaluste laiendamine, lisas Liivamägi.

Maksuvabastuse piirmäärade muudatused peab rahandusministeerium välja töötama järgmiste kuudega, sest konkreetsed ettepanekud peab esitama sügisel riigieelarve protsessi ajaks, ütles Liivamägi.