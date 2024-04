ERAA hinnangul võiks lähetustasude piirmäär olla 65 eurot päevas

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon (ERAA) on ajale jalgu jäänud välislähetuste päevarahade maksuvaba suurusega hädas, sest need ei kata autojuhtide tegelikke välismaal tehtavaid kulutusi ning halvendavad Eesti konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

"Esimesed 15 päeva saab maksta 50 eurot päevas ja ülejäänud 32 eurot päevas ja need määrad kehtivad juba aastast 2016. Nii Lätis, Leedus on päevamäärad sõltuvalt riigist 65 kuni 75 eurot päev. Soomes indekseeritakse välislähetuse päevarahasid, et igal aastal toimubki automaatne indekseerimine ja korrigeerimine," selgitas ERAA peasekretär Ermo Perolainen.

Samuti on ajale jalgu jäänud isikliku autoga tehtud töösõitude kompenseerimise maksuvaba määr, mis praegu on 30 senti kilomeetri kohta kuni 335 euro ulatuses kuus.

ERAA tegi koos tööandjate keskliidu, kaubandus-tööstuskoja ja ehitusettevõtete liiduga ettepaneku maksuvabad määrad üle vaadata ka aasta tagasi, ent siis see valitsusest edasi ei liikunud.

"Eelmisel aastal samamoodi valitsus otsustas, et kuna see on kulu riigieelarvele, siis seda täiendavat kulu sisse ei võeta. Ma loodan, et sel aastal läheb teistmoodi," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi.

Nüüdseks on rahandusministeerium optimistlikum ja loodab, et maksumuudatused õnnestub ära teha.

"Inflatsioon on olnud päris muljetavaldav viimasel ajal ja mis iganes meil seal on nii-öelda paika pandud, on need omal ajal olnud turutingimustele vastavad. Turg on muutunud, nii et oleks täiesti aeg need piirmäärad ära uuendada. Rahandusminister on valmis küll neid ettepanekuid valitsusse viima," sõnas Liivamägi.

Tööandjate katusorganisatsioonidel on oma nägemus uutest lähetustasude piirmäärast olemas.

"Võiks olla 65 eurot päev terve kuu lõikes või siis alternatiivina esimesed 15 päeva 75 eurot päev ja ülejäänud 15 päeva siis 50 eurot päev," ütles Perolainen.

Rahandusministeerium konkreetsetest ühikutest veel rääkida ei taha, sest läbi on vaja arvutada mõju riigieelarvele.

"Konkreetseid numbreid ma täna välja ei ütleks. Kui me eelnõuga liikuma hakkame, siis koos mõjuanalüüsidega on need seal näha," ütles Liivamägi, kelle hinnangul võiks lähetuste päevarahad tõusta vähemalt paarkümmend protsenti.

Töötajate spordikulude maksuvabastuse piirmäärade tõstmist ministeerium praegu ei poolda.

Eelnõu uute määradega võib valitsusse jõuda sügiseks ja jõustuda järgmisest aastast.