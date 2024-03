Eesti Ekspress: Laanet üürib riigi raha eest kasupoja korterit

Nii 2021.–2022. aastal kaitseministrina kui ka 2023. aastast justiitsministrina on Laanet korteri üürimise eest küsinud ja saanud hüvitist. Läbi kahe ministriperioodi on tema üüriarveid kinni makstud üle 12 000 euro eest, kirjutas Eesti Ekspress.

Hüvitiseks on Laanetil täielik õigus – ministril, kelle püsiv elukoht pole Tallinnas, on õigus nõuda elamiskulude hüvitamist. Korterit üürib Laanetile osaühing JKG. Selle ainus juhatuse liige ja ainuosanik on Joonas Rõõm. Tema on ka Laaneti üüritava korteri omanik juba 2006. aastast. Joonas Rõõm on Kalle Laaneti kasupoeg.

"Rendin korterit ettevõttelt OÜ JKG. Ettevõte kuulub minu abikaasa täiskasvanud pojale tema esimesest abielust. Ma ei arva, et peaksin pilk maas käima," ütles Laanet Ekspressile.

Seaduse kohaselt saab valitsuse liige taotleda eluasemekulude hüvitamist, kui esitab selleks avalduse vastavalt riigikantseleile või ministeeriumile. Avalduses kinnitab valitsuse liige ka selle, et üürileping ei ole sõlmitud korruptsioonivastase seaduse seitsmendas paragrahvis nimetatud seotud isikuga.

Korruptsioonivastase seaduse järgi on seotud isik ametiisiku abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanavanem, ametiisiku või tema abikaasa või registreeritud elukaaslase vanem ning ametiisiku vanema alaneja sugulane, sealhulgas ametiisiku laps ja lapselaps. Alanejaks sugulaseks on ka lapsendatu ja abikaasa või registreeritud elukaaslase laps.

Samuti on seotud isik juriidiline isik, milles vähemalt kümnendik osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub ametiisikule endale või temaga seotud isikule.