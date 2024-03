Eesti Ekspress: Laanet lasi oma usaldusalusel veenda Parmast lahkuma

Hiljuti tagasi astunud justiitsministri Kalle Laaneti usaldusalune Erki Aavik käis rääkimas riigi peaprokuröri Andres Parmasega, et mõjutada teda ametist lahkuma, kirjutas kolmapäeval Eesti Ekspress. Laaneti ja Parmase vahel oli selleks ajaks vallandunud konflikt, milles minister soovis peaprokurörist lahti saada.

"Riigi peaprokuröri Andres Parmase veebruaris "sõbra poolest" kohtumisele kutsunud ja seal ametit vahetama utsitanud Erki Aavik on Kalle Laaneti arvamuslugude variautor, kelle Laanet kahel korral kaitseministeeriumisse tööle võttis," kirjutas Eesti Ekspress.

Aavik ja Parmas kohtusid Eesti Jahimeeste Seltsi hoones, kus Aavik tahtis vestelda Parmase kandideerimisest ringkonnakohtu esimehe ametikohale ning kuna Laanet toetavat väga Parmase uude ametisse saamist, olevat vaja, et viimane teeks enda nimel kohtute haldamise nõukojas (KHN) lobitööd, kirjeldas leht.

"Parmas, kes on ameti järgi ka KHN-i liige, keeldub kedagi mõjutama hakkamast. Ta tunnetab, et looritatud sõnum tuleb tegelikult justiitsministrilt. Sõbrasuhete varjus utsitatakse teda ebaeetilisele käitumisele ning ametist tagasi astumisele. Nädal hiljem ütleb Parmas kaamerate ees, et Laanet survestab teda ametit maha panema," seisis Eesti Ekspressis.

Ehkki nii Laanet kui Aavik eitavad viimase mõjutuskatset, näitas Ekspress, kuidas endine viiuldaja ja praegune Saaremaa jahimees, kes mõisteti 2012. aastal Weroli eksjuhina kohtus süüdi omastamises suures ulatuses, tunneb Laanetit juba ammu ning tollane minister on ta kahel korral enda huvides riigipalgalisele töökohale aidanud. 2021. aastal lasi tollane kaitseminister Laanet sõjamuuseumi direktoril Hellar Lillel vormistada Aaviku pooleks aastaks muuseumisse tööle tasuga 2500 eurot kuus ning 2022. aasta märtsis kaitseministeeriumisse enda nõunikuks.

Laanet algatas 11. märtsil prokuratuuri juhtimisele suunatud teenistusliku järelevalve, 16. märtsil teatas aga Eesti Ekspress, et minister üüris riigi raha eest korterit kasupojalt, misjärel Laanet samal päeval ametist tagasi astus.